        Haberler Gündem Çevre Son dakika: İlaç fabrikasında kimyasal reaksiyon nedeniyle patlama meydana geldi | Son dakika haberleri

        İlaç fabrikasında kimyasal reaksiyon nedeniyle patlama meydana geldi

        Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ilaç Fabrikası'nda yaşanan kimyasal reaksiyon sonrası meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:57
        İlaç fabrikasında patlama!
        Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ilaç Fabrikası'nda yaşanan kimyasal reaksiyon sonrası meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

        KİMYASAL REAKSİYON NEDENİYLE PATLAMA

        Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalışma esnasında yaşanan kimyasal reaksiyon sebebiyle oluşan patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Yaralılar kimyasaldan arındırmalarının ardından acil servise sevk edildi. Yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

