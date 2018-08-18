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Son dakika: İnce: Cumhurbaşkanı adayıyım, gündemimde belediye başkanlığı yok

Son dakika... CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı hakkında kesin konuştu. İnce, "Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Gündemimde belediye başkanlığı adaylığı yok. Belediye başkan adaylığım diye bir konum yok" ifadelerini kullandı

18.08.2018 - 08:17 | Güncelleme:

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, “Ben gelecek seçimde cumhurbaşkanı adayı olacağım” diyerek, belediye başkanlığı iddialarını yalanladı. Kurultay tartışmalarına da değinen İnce, istifayı düşünen partililere “Sakın yapmayın” diye seslendi. 

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanlığı adaylığımda nasıl çalıştıysam yerel seçimde de öyle çalışacağım. Çünkü ben partiliyim” ifadelerini kullandı. İnce'nin yaptığı açıklamalar şöyle: 

"YENİ BİR DURUM VAR"

– Türkiye'de yeni bir durum var. Başbakanlık makamı yok. Cumhurbaşkanlığı makamı var. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Genel başkanının amacı da cumhurbaşkanı olmaktır.

– Böyle olmuyorsa bir hata, eksiklik vardır. Ben 51 günlük bir adaylık yaşadım. 51 günde bir şeyleri başarabildik. Ancak amacımıza ulaşamadık. Hazırlanmak için daha uzun süreye ihtiyacımız var. 13 vilayete zaman olmadığı için gidemedim.

– Beklentimi merak edenlere açıklıyorum: Önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Kazanacağıma yürekten inanıyorum. İddialı söylüyorum: Kazanamazsam çekilirim.

"ZAMAN KAYBI OLUR"

– Bu hazırlığı uzun vadede yapabilmem için CHP'nin genel başkanı olup partiyi de buna hazırlamam lazım. Beklentim bu. Ama ben önümüzdeki seçimin 5 yıl sonra değil, daha erken olacağına inanıyorum.

– Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacaksa, devam etmelidir görevine. Olmayacaksa koltukta kalmakta ısrar etmesinin bir anlamı yok. Zaman kaybına gerek yok. Benim beklentim cumhurbaşkanı adayı olmak. Onun için parti bana bu görevi verirse kendimi de partiyi de buna hazırlarım. Koltuk derdinde değilim.

"ÖRGÜTE SORACAĞIM"

– Şunu da yaparım: CHP Genel Başkanı olarak cumhurbaşkanı aday adayı olurum, başka arkadaşlarımın da önünü kapamam. Yani, örgütün önüne sandığı koyarım. Bu parti üyesi ya da başkası olur. En yüksek oyu alan iki kişiden birisini meclis grubu aday gösterir.

– Yerel seçimde Muharrem İnce ne yapacak? Ne yapağım. Cumhurbaşkanlığı adaylığımdan daha fazla çalışacağım kazanmamız için. Çünkü ben partiliyim. Genel merkez imkanlarını kullandırırsa onun imkanlarıyla, kullandırmazsa kendi imkanlarımla çalışacağım.

– Ama bu genel merkez yapısının Türkiye derdi olmadığını düşünüyorum. Yerel adayları belirlerken de yine objektif olacaklarına inanmıyorum ve bunu görüyorum.

"YANLIŞ YAPIYORLAR"

– 15 yaşından beri bu partide mücadele ediyorum. Bir adaya karşı çıkarım ama aday olduktan sonra bütün eleştirileri bir kenara atarım. Şimdiden kimleri aday yapacaklarının bazılarını biliyorum. Yanlış yapıyorlar.

– Son olarak şunu söylüyorum: Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Gündemimde belediye başkanlığı adaylığı yok. Belediye başkan adaylığım diye bir konum yok.

İSTİFA ETMEK İSTEYENE ÇAĞRI: SAKIN YAPMAYIN

– CHP Genel Başkanı'na göre kurultay konusu kapanmış olabilir ama milletin yüreğine sormak lazım ‘kapanmış mıdır?' diye. Önümüzde yerel seçimler var.

– Bize göre 630, genel merkeze göre 569 imza var. Yani bu 369 olsa bile bu kurultay toplanmalıdır.

– Diyelim ki 569. Az mı yani? Bir takım Ali Cengiz oyunlarıyla koltukta kalabilirsin. İmza verenlerin bazılarını disipline gönderebilirsin. Ancak tabanın kaydığının farkında değiller. Seçmeni ne yapacaklar? Seçmeni de mi disipline verecekler?

– Gelinen noktaya üzülüyorum. İstifa etmek isteyenlere ‘Sakın yapmayın' diyorum. ‘Partiyi hırpalamayın' diyorum. Partiyi yönetenler kiracılardır.

– Partinin gerçek sahibi halktır, millettir. Hep şu örneği verdim: Kiracı evi tahliye etmiyorsa, hıncını evden almayalım. Camını, çerçevesini kırmayalım. Ev sizindir.

– Gelinen noktada, CHP'nin umut olabilmesi için sıra dışı işler yapması lazım. Cesur adımlar atması lazım. Yoksa başarısız olur. Sonuna kadar demokrasi demesi lazım.

– Türkiye'de demokrasi diyebilmesi için önce kendi içinde demokrasiyi yaşatması lazım. Özgüveni yüksek bir parti olması lazım.

– CHP'nin yeniden umut olması mümkün. Bir milyon genci üye yapmak mümkün. Bütün bunlar mümkünken ne yazık ki akıl tutulması yaşıyorlar.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 dakika önce
    uçuyor.
  • Misafir 10 dakika önce
    Ne oldum delisu bence.kemal bey onu aday yapinca ego tavan masallah.koltuk belasi bu iste.
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