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HaberlerDünyaSon dakika: İngiltere'de Johnson'a şok karar!

Son dakika: İngiltere'de Yüksek Mahkeme'den Boris Johnson'a şok

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İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu askıya alma kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti

Son dakika

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu askıya alma kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkemenin bu kararının ardından İngiltere Parlamentosu'nun derhal toplanabileceği belirtildi. Kararın mahkemede bulunan 11 yargıç tarafından oybirliği ile alındığı duyuruldu.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, Brexit için AB'den yeni bir erteleme istemeyeceğini ilan etmiş ve 31 Ekim'de gerekirse anlaşmasız olarak ülkenin AB'den ayrılacağını söylemişti. Johnson, 31 Ekim tarihine kısa bir süre kala parlamentoyu 5 haftalığına askıya almıştı.

Johnson'ın bu hamlesi İngiltere'de, Brexit sürecinde parlamentoyu devreden çıkarma hamlesi olarak yorumlanmış ve tepki çekmişti.

Askıya alma kararının ardından İngiltere ve İskoçya'da karara karşı davalar açılmıştı.

Parlamentonun askıya alınmasından kısa bir süre önce muhalefet partileri, Muhafazakar Parti içerisindeki muhalif bir grupla işbirliğine giderek, ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasının önünü kesen bir yasa çıkarmıştı.

Bu yasayla birlikte Boris Johnson'ın önünde Brexit'e ilişkin iki seçenek kaldı. İlki 17 Ekim'deki AB zirvesinden İngiltere Parlamentosu'nun kabul edebileceği bir anlaşmayla dönmek, ikincisi ise Brüksel'den üç aylık bir erteleme daha talep etmek...

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