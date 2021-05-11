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HaberlerDünyaSON DAKİKA: İngiltere'de normalleşmede son bir adım: Futbol maçları da seyircili oynanacak! - Haberler
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İngiltere'de normalleşmede son bir adım: Futbol maçları da seyircili oynanacak!

İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerin hafifletilmesiyle 17 Mayıs'tan itibaren sinema, tiyatro ve müzeler yeniden açılacak, restoranlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak. Öte yandan futbol maçları da seyircili oynanacak.

SON DAKİKA: İngiltere'de normalleşmede son bir adım: Futbol maçları da seyircili oynanacak! - Haberler
İngiltere'de normalleşmede son bir adım!
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AA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı basın toplantısında, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasının üçüncü aşamasına 17 Mayıs'tan sonra geçileceğini açıkladı.

Buna göre, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar toplanılabilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest olacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanlarının açılacağı üçüncü aşamada, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek, spor müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribünlerde yerlerini alabilecek.

Restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak, konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek.

Orta öğretimde öğrencilerin sınıf ortamında maske takma zorunluluğuna son verilecek, üniversite öğrencileri haftada 2 kez test olmaları şartıyla yüz yüze derslere katılabilecek.

TRİBÜNLER YENİDEN SEYİRCİYE KAVUŞACAK

17 Mayıs'ta başlayacak 3. aşamada, futbol müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribündeki yerini alabilecek, daha düşük kapasiteli açık hava spor müsabakalarında bu sayı 4 binle, kapalı spor salonlarında ise 1000'le sınırlı kalacak.

4 AŞAMALI YOL HARİTASI

Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak, 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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