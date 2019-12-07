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HaberlerGündemSON DAKİKA İNSANLIK ÖRNEĞİ Otobüs şoförünün araca aldığı köpek koltukta uyudu!

Otobüs şoförünün araca aldığı köpek koltukta uyudu!

İstanbul Zincirlikuyu’da sabah saatlerinde seferini yapan otobüs şoförü, soğukta üşüyen bir köpeği içeri aldı. Koltuğun üstüne bıraktığı köpek, sıcakta uyuyunca yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Sürücünün yaptığı insanlık örneğini kaydeden vatandaş o anları sosyal medyadan paylaştı

üşüyen köpeği otobüse aldı
İHA

İstanbul Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı üzerine dün sabah saatlerinde Beşiktaş-İstinye seferini yapan otobüsün şoförü, bir durakta yolcu almak için durduğunda bir köpeğin soğuktan üşüdüğünü fark etti. Aracından inen şoför, titreyen köpeği içeriye alarak yoluna devam etti.

 

KOLTUKTA UYKUYA DALDI

İHA'da yer alan habere göre şoförün koltuğu bıraktığı köpek bir süre sonra sıcakta uyumaya başladı. Vatandaşların içerisinde koltukta yolculuk yapan köpek yürekleri ısıtırken, o anları cep telefonuyla kaydeden yolcu sosyal medyadan paylaştı. Görüntü sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

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