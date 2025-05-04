Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) operasyon bölgesinde mayına/EYP'ye basması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

Habertürk Giriş: 04.05.2025 - 01:26 Güncelleme: 04.05.2025 - 01:29 facebook

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