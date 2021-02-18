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SON DAKİKA: Irak’ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan kadın iki kez idam cezasına çarptırıldı! - Haberler

Irak'ta çocuklarını nehre atan annenin cezası belli oldu! 0:00 / 0:00

İHA

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ekim 2020'de iki çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak öldüren cani annenin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, anneyi kasten öldürme suçundan iki kez idam cezasına çarptırdı.

Eşinden boşanan ve çocuklarının velayetlerini kaybeden anne, 1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atmıştı.

Gözaltına alınan anne ifadesinde çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini belirterek, “Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım” demişti.