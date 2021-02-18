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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Irak’ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan kadın iki kez idam cezasına çarptırıldı! - Haberler
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Irak’ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan kadın iki kez idam cezasına çarptırıldı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak ölmelerine neden olan anne, iki kez idam cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA: Irak’ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan kadın iki kez idam cezasına çarptırıldı! - Haberler
Irak'ta çocuklarını nehre atan annenin cezası belli oldu!
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İHA

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ekim 2020'de iki çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak öldüren cani annenin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, anneyi kasten öldürme suçundan iki kez idam cezasına çarptırdı.

Eşinden boşanan ve çocuklarının velayetlerini kaybeden anne, 1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atmıştı.

Gözaltına alınan anne ifadesinde çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini belirterek, “Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım” demişti.

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