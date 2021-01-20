Ruhani'den Biden'a çağrı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün görevi devralacak ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme çağrısında bulundu.
Devlet televizyonunda yayınlanan kabine toplantısında konuşan Ruhani, ABD'ye 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme ve İran'a yönelik ağır yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.
Ruhani, "Top şu an ABD mahkemesinde. Washington, 2015 nükleer anlaşmasına geri dönerse, anlaşma kapsamındaki sorumluluklarımıza uyacağız." ifadelerini kullandı.
Trump'ın görev süresinin bugün bittiğini vurgulayan Ruhani, "ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi kariyeri bugün sona erdi ve İran üzerindeki ‘maksimum baskı’ politikası tamamen başarısız oldu" dedi.
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