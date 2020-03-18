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HaberlerDünyaSon dakika... İran'da can kaybı ve vaka sayısında artış!
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Son dakika... İran ve İspanya'da can kaybı ve vaka sayısında artış!

Son dakika! İran'da son 24 saatte 147 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. İspanya'da ise ölü sayısının 558'e yükseldiği duyuruldu.

son dakika
HABERTURK.COM

İran'da koronavirüs salgınının bilançosu artıyor.

İran devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede enfekte kişi sayısının 17 bin 361'e, ölü sayısının ise 1135'e yükseldiği belirtildi.

İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

İSPANYA'DA YENİ RAKAMLAR AÇIKLANDI

Koronavirüs salgınının en etkili olduğu noktalardan biri olan İspanya'da da yeni rakamlar açıklandı. 

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki can kaybı sayısının 558'e, enfekte vaka sayısının ise 13 bin 716'ya yükseldiğini duyurdu.

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