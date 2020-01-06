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ABD'nın Bağdat büyükelçiliğine yönelik saldırıların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'i cuma günü hayatlarını kaybetmişti.

10 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında dün Süleymani için İran'in Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenlenmişti.

HAMANEY VE RUHANİ DE TÖRENDE

Bu sabah ise İran'ın başkenti Tahran'da, Kasım Süleymani için cenaze töreni düzenleniyor. Törene, İran lideri Ali Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.

Törene katılanlar ABD aleyhine sloganlar atarken, yaşanan acı ve mateme dikkat çekmek için siyah giydikleri görüldü. Süleymani'nin cenazesinde “Kahrolsun ABD” ve “Kahrolsun İsrail” sloganları atıldı. Süleymani’nin cenazesi bu törenin ardından Kum kentine götürülecek ve oradan Kirman kentine götürülerek toprağa verilecek.