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HaberlerDünyaSON DAKİKA İRAN'DAN TEHDİT! Süleymani için Tahran'da tören düzenleniyor!

Süleymani için Tahran'da tören düzenleniyor!

'İran'ın Ortadoğu'daki gölgesi' olarak ifade edilen ve ABD'nin füzeli saldırısı sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani için başkent Tahran'da büyük bir cenaze töreni düzenleniyor. Törene katılan milyonlar, "Katil Amerika" sloganları atıyor. İran lideri Ali Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de törende yer aldı

Tahran'da Süleymani için tören
HABERTURK.COM

ABD'nın Bağdat büyükelçiliğine yönelik saldırıların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'i cuma günü hayatlarını kaybetmişti.

 

10 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında dün Süleymani için İran'in Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenlenmişti.

HAMANEY VE RUHANİ DE TÖRENDE

Bu sabah ise İran'ın başkenti Tahran'da, Kasım Süleymani için cenaze töreni düzenleniyor. Törene, İran lideri Ali Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.

Törene katılanlar ABD aleyhine sloganlar atarken, yaşanan acı ve mateme dikkat çekmek için siyah giydikleri görüldü. Süleymani'nin cenazesinde “Kahrolsun ABD” ve “Kahrolsun İsrail” sloganları atıldı. Süleymani’nin cenazesi bu törenin ardından Kum kentine götürülecek ve oradan Kirman kentine götürülerek toprağa verilecek.

 

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