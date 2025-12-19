Kars'ta mutfak tüpündeki gaz kaçağını fark edemeyen işitme engelli Mehmet Gezer, çay demlemek için ocağı yakmasıyla meydana gelen patlamada vücudunun yüzde 26'sı yandı. Erzurum'da tedavi altına alınan 29 yaşındaki genç, yaşadığı kabus dolu anları anlattı.

SIZINTI FARKEDİLMEDİ

Digor ilçesine bağlı Varlı köyünde, anne ve babasını bu yıl kaybeden 3 kardeşiyle birlikte yaşayan Mehmet Gezer, yaklaşık bir hafta önce mutfakta çay hazırlamak istedi. Büyük mutfak tüpündeki gaz kaçağının kokusunu alamayan Gezer, ocağı yakmaya çalıştığında büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle evinin büyük bir bölümü yıkılırken, Gezer'in elleri, kolları, bacakları ve yüzünde 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.

''ANİDEN PATLAMA OLDU''

Toprak yığınlarıyla dolan evin kapısından güçlükle dışarı çıkmayı başaran ve çevredekilerden yardım isteyen Gezer, ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 3 gün yoğun bakımda kalan Gezer, hayati tehlikeyi atlattı. Yaşadığı olayı unutamadığını belirten Gezer, "Bu yıl anne ve babamı kaybettik, kardeşlerimle eski toprak evde kalıyoruz. Tüpte gaz kaçağı varmış, hiç fark etmedim. 3-4 defa çakmağı yaktım, aniden patlama oldu. Ev üstüme yıkıldı." dedi. Patlamanın etkisiyle evin büyük bölümünün çöktüğünü ve başının da kırıldığını aktaran Gezer, "Tek başıma kapıyı zorladım açtım, evden çıkana kadar her yerim yanmıştı." diye konuştu.