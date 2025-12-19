Habertürk
        Son dakika: İşitme engelli genç çay demlerken evi havaya uçurdu: Vücudunun büyük kısmı yandı | Son dakika haberleri

        İşitme engelli genç çay demlerken evi havaya uçurdu: Vücudunun büyük kısmı yandı

        Kars'ta mutfak tüpündeki gaz kaçağını fark edemeyen işitme engelli Mehmet Gezer, çay demlerken meydana gelen patlamada vücudunun %26'sı yandı. Erzurum'da tedavi gören genç, yaşadığı dehşet anlarını anlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:29 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:29
        Gaz kaçağını farketmedi vücudu yandı
        Kars'ta mutfak tüpündeki gaz kaçağını fark edemeyen işitme engelli Mehmet Gezer, çay demlemek için ocağı yakmasıyla meydana gelen patlamada vücudunun yüzde 26'sı yandı. Erzurum'da tedavi altına alınan 29 yaşındaki genç, yaşadığı kabus dolu anları anlattı.

        SIZINTI FARKEDİLMEDİ

        Digor ilçesine bağlı Varlı köyünde, anne ve babasını bu yıl kaybeden 3 kardeşiyle birlikte yaşayan Mehmet Gezer, yaklaşık bir hafta önce mutfakta çay hazırlamak istedi. Büyük mutfak tüpündeki gaz kaçağının kokusunu alamayan Gezer, ocağı yakmaya çalıştığında büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle evinin büyük bir bölümü yıkılırken, Gezer'in elleri, kolları, bacakları ve yüzünde 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.

        ''ANİDEN PATLAMA OLDU''

        Toprak yığınlarıyla dolan evin kapısından güçlükle dışarı çıkmayı başaran ve çevredekilerden yardım isteyen Gezer, ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 3 gün yoğun bakımda kalan Gezer, hayati tehlikeyi atlattı. Yaşadığı olayı unutamadığını belirten Gezer, "Bu yıl anne ve babamı kaybettik, kardeşlerimle eski toprak evde kalıyoruz. Tüpte gaz kaçağı varmış, hiç fark etmedim. 3-4 defa çakmağı yaktım, aniden patlama oldu. Ev üstüme yıkıldı." dedi. Patlamanın etkisiyle evin büyük bölümünün çöktüğünü ve başının da kırıldığını aktaran Gezer, "Tek başıma kapıyı zorladım açtım, evden çıkana kadar her yerim yanmıştı." diye konuştu.

        TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Kardeşi Önder Gezer ise abisinin gaz sızıntısını fark edemediğini ve evin içinin gazla dolduğunu belirterek, "Çakmağı yaktığı gibi yangın çıkmış, tüp patlamış. Evde kullanılacak bir şey kalmamıştı." ifadelerini kullandı. Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz ise Gezer'in yüzü, elleri, kolları ve bacaklarında derin yanıklar oluştuğunu, hayati tehlikeyi atlattığını ve ilerleyen süreçte cerrahi müdahalenin gerekebileceğini belirtti.

