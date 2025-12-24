Adana’da işitme engeli bulunan 26 yaşındaki Ömer A.’yı yumruklayan, darp ederek işitme cihazını kıran servis şoförü İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde 46 yaşındaki dolmuş sürücüsü İ.T., trafikte yol vermediğini öne sürdüğü işitme engelli Ömer A.’yı aracıyla 5 kilometre takip etmişti.

'ZİKZAK YAPTIN'

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz cumartesi akşam merkez Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli Ömer A. (26), trafikte yol vermediği iddiasıyla dolmuş sürücüsü İ.T. (46) tarafından yaklaşık 5 kilometre takip edildi. Bir süre sonra ışıklarda işitme engelli gencin aracının önünü kesen dolmuş sürücüsü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen şahıs araçtan inip, ‘bizim hastamız var sen böyle zikzak yaptın’ diyerek tartışma başlattı.

'ENGELLİYİM' DEDİ YUMRUK YEDİ

Bu sırada kulağındaki cihazı gösterip ‘ben işitme engelliyim’ diyen Ömer A.’ya şoför İ.T. yumruk atarken, yanındaki şahıs ise ‘işine gelince işitme engelli oluyorsun, sen nasıl yapıyorsun’ diyerek hakaret etti. Darp sonucu Ömer A.’nın kulağındaki 200 bin liralık işitme cihazı kırılırken çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar sakinleştirildi. Ömer A. da aracıyla bölgeden uzaklaştı.