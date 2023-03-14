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İskenderun'da depremzede çadırlarını sağanak yağış vurdu!

Deprem bölgesinde etkili olan sağanak yağış çadır kentleri vurdu. Çadır kenarlarından dolan su ile bazı depremzedelerin eşyaları zarar gördü. Vatandaşlar çamur ve su birikintisinden korumak için yoğun çaba harcadı

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DHA

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kahramanmaraş merkezli depremde büyük enkazların oluştuğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi.
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler

    DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ağır hasara yol açtığı Hatay'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarlarının ardından yoğun sağanak yağış etkisini gösterdi.
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler

    Depremin ardından bölgeye kurulan çadırlar ve konteynerlerde yaşayan vatandaşlar, kaldıkları alanlara sığındı.
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler

    HER YER ÇAMURA DÖNDÜ

    Yoğun yağışla birlikte İskenderun ilçesinin farklı bölgelerinde bulunan çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı da çamur oldu.
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler

    Çadır kenarlarından dolan su ile bazı vatandaşların eşyaları da zarar gördü.

     
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler

    Burada yaşayanlar çadırlarını çevredeki çamur ve su birikintisinden korumak için yoğun çaba harcadı.
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler

    Yağış bölgede zaman zaman etkisini sürdürmeye devam ediyor.
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler
  • İskenderun'da çadır kenti sağanak yağış vurdu! - Güncel haberler

 

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