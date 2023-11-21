İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı İsrai'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 'esir takası' ve ateşkes gündemde. İsrail'den ve Hamas'tan konuya yönelik açıklamalar geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından yapılan son dakika açıklamada "Rehineler kademeli şekilde serbest bırakılacak" denildi. ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de esir takası anlaşmasına 'artık çok yakın' olduklarını söylemişti. Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye: "Ateşkes yanıtımızı Katar'lı arabuculara ilettik" diye konuşmuştu. Hamas yaptığı yeni açıklamada ise "Sunduğumuz öneri, geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabilir" ifadelerini kullandı

İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından yapılan son dakika açıklamalarda "Rehineler kademeli şekilde serbest bırakılacak. Hükümet bu akşam zor ama doğru kararı verdi. Güvenlik şefleri kararı tam destekliyor. Anlaşma orduya devam eden mücadelelere hazırlanma fırsatı verecek. ABD Başkanı Biden, anlaşmanın geliştirilmesinde yardımcı oldu." denildi.

NETANYAHU ESİRLERİ ZİYARET EDECEK

Netanyahu, esir takası anlaşmasının bir parçası olarak Kızılhaç’ın, henüz serbest bırakılmamış esirleri ziyaret edeceğini söyledi.

İsrail basınına göre Başbakan Netanyahu, esir takası anlaşmasını ele almak üzere gerçekleştireceği kabine toplantısından önce basın açıklaması yaptı.

Netanyahu, esir takası anlaşmasının taslağının, Uluslararası Kızılhaç Örgütünün henüz serbest bırakılmamış esirleri ziyaretlerini ve onlara ilaç tedarikini de kapsayacağını ifade etti.

"ATEŞKES SAĞLANMASI HALİNDE DAHİ SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılması beklenen esir takası kapsamında geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas ile savaşa devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Netanyahu, esir takası anlaşmasını ele almak üzere gerçekleştireceği kabine toplantısından önce basın açıklaması yaptı.

Netanyahu, “Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze'de İsrail'i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur Haberi Görüntüle

İSMAİL HANİYE: GEÇİCİ ATEŞKESE YAKINIZ

Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye: "Ateşkes yanıtımızı Katar'lı arabuculara ilettik" ifadelerini kullanmıştı.

NETANYAHU: GÜZEL HABERLER ALMAYI UMUT EDİYORUZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen esir takası anlaşmasında ilerlemeler olduğunu, yakında güzel haberler almayı umut ettiklerini belirtti.

İsrail askerlerini ziyaret eden Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, esir takası başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerde ilerleme olduğunu söyleyen Netanyahu, "Yakında güzel haberler almayı umut ediyoruz." dedi.

Öte yandan Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu akşam önce Savaş Kabinesi'ni daha sonra da Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari bugün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasında bugüne kadarki "en yakın noktaya ulaşıldığını", "kritik ve son aşamaya" gelindiğini belirtmişti.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

BIDEN: GAZZE'DE ESİR TAKASINA ÇOK YAKINIZ

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de esir takası anlaşmasına artık çok yakın olduklarını söyledi.

Biden, ABD'ye yasa dışı fentanil akışına karşı ilerleme konusunda Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda konuştu.

Gazze'deki esirlere de değinen Biden, haftalardır bu konuda yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Biden, bu kapsamda kısa süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüğünü aktardı.

Ekibinin bölgede "mekik dokuduğunu" ifade eden Biden, esir anlaşmasına ilişkin "Artık çok yakınız. Esirlerden bazılarını çok yakında eve getirebiliriz." diye konuştu.

Biden, daha fazla detaya girmek istemediğini belirterek, henüz sürecin tamamlanmadığına işaret etti.

Fentanil ve opioid adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerine karşı mücadelede de yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Biden, madde bağımlılığının tedavisi için tarihi adımlar attıklarını kaydetti.

Biden, söz konusu uyuşturucu maddelerin köklerinin ABD'nin dışında olduğuna dikkati çekerek, "Bu küresel bir eylem gerektiren küresel bir sorundur." dedi.

Çin ve Meksika ile beraber bu uyuşturucu akışıyla mücadele çabalarında önemli ilerlemeler kaydettiklerini dile getiren Biden, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonominin Liderleri Toplantısı kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında narkotik suçlarla mücadele işbirliğinin yeniden başlatılması yönünde kritik bir adım attıklarını söyledi.

"SUNDUĞUMUZ ÖNERİ GENİŞ ÇAPLI ATEŞKESE YOL AÇABİLİR"

Hamas yaptığı yeni açıklamada "Sunduğumuz öneri, geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabilir" ifadelerini kullandı

REKLAM

Hamas, İsrail ile yapılması öngörülen esir takası anlaşmasına ilişkin masadaki önerinin, "geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabileceğini" duyurdu.

Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil el-Hayye, Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve İsrail ile Hamas arasında yapılması öngörülen esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL BU ANLAŞMAYI İSTEMESEYDİ 100 TANE ENGEL ÇIKARIRDI"

Muhtemel esir takası ve çatışmalara geçici insani ara verilmesi anlaşmasını yorumlayan Hayye, nihai önerilerini dün Katar’a ilettiklerini hatırlatarak, “Top şimdi işgalci İsrail’de. Onların cevabını bekliyoruz.” diye konuştu.

Hamas yetkilisi, “İşgalci İsrail eğer bu anlaşmayı istemese, buna karşı şimdiye kadar 100 tane engel çıkarırdı.” ifadelerini kullandı.

Çatışmalara ara verilmesi konusunda ayrıntılara girmeyen Hayye, “geniş çaplı bir ateşkese” varılmasının da muhtemel olduğuna işaret etti.

REKLAM

Hayye, şunları söyledi:

“Bu konuda belirleyici bir aşamadayız. Bu geçici ateşkesin amacı saldırıların bazı günler için durması, insani yardımların Gazze’ye girmesi, çocuk ve kadınları kapsayan esir takasıdır. Sunulan öneri, eğer işgalci İsrail isterse geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabilir."

"SAVAŞ SUÇLARI VE KORKUNÇ KATLİAMLAR"

İsrail ordusunun, Gazze’de “savaş suçları ve korkunç katliamlar” işlemek dışında sahada herhangi bir askeri başarı elde edemediğini kaydeden Hayye, şöyle devam etti:

“İşgalci İsrail’in Şifa Hastanesi'nde tüneller olduğunu duyurması kimsenin inanmadığı bir saçmalıktı. Bu noktada, hiçbir hastane veya sağlık tesisinin, hareketimizin yönetimi veya direniş amacıyla hiçbir zaman kullanılmadığını tekrar vurguluyoruz.”

Hayye, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ni “askeri kışlaya dönüştürdüğünü” vurgulayarak “Bu neo-Naziler, durmaksızın sistematik katliam politikası uyguluyorlar, tüm sağlık ve kamu merkezlerini hedef alıyorlar.” dedi.

REKLAM

“İşgalci İsrail, Gazze halkını zorla güneye sonra da Mısır’a doğru Gazze Şeridi dışına göç ettirmeye çalışıyor.” diyen Hayye, “Gazze'deki halkımız topraklarına tutunmaktadır, oradan ayrılmayacaktır, göç veya ayrılma yoktur. Barbarca saldırılara ve soykırıma rağmen Gazze şehri ve Gazze’nin kuzeyindeki halkımızdan yüz binlercesinin hala orada kalması, topraklarında kalmaktaki kararlılıklarını vurgulamaktadır.” ifadelerini kullandı.

"ORDU ATEŞKES ANLAŞMASINI GAZZE'NİN GÜNEYİNE SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİN KABUL ETTİ"

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurdu.

KAN, İsrail ordusunun, Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul ettiğini belirterek, ateşkes günlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki karadan saldırı hazırlığı amacıyla ordu güçlerini yeniden organize etmek için kullanabileceğini duyurdu.

Haberde, "İsrail ordusunun şu aşamada çekinmeden anlaşmayı kabul ettiği söylenebilir. Orduda ateşkesin sahadaki güçleri yeniden organize etmek için kullanılabileceği söyleniyor. Kara manevrasının Gazze Şeridi'nin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar da yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.

4 GÜNLÜK ATEŞKES

KAN'a göre anlaşma, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında 4 günlük ateşkes ve 4 gün içinde 50 İsrailli rehinenin (çocuk ve kadın) serbest bırakılmasını içeriyor.

İsrail’e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2000’den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ila 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı.

Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleşeceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı iddia edilmişti.

İsrail’e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2000’den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.