Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

İlişkilerimizde son 3 yılda yaşanan temas ve istişarelerin güzel neticelerini hep birlikte almaya devam ediyoruz.

Atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Hayata geçirilecek projelerin de yakın takipçisi olacağız.

Geçen yıl 5.3 milyar dolarla rekor kıran ticaret hacimizin bu yıl sonunda 6 milyar doları yakalamasını bekliyoruz. Kardeşim Tebbun'la belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize de inşallah kısa zamanda ulaşacağız.

Şirketlerimizin Cezayir'de harici sektörlerdeki en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcısı olmasıyla iftihar duyuyoruz. Cezayir'in ülkemizdeki yatırımlarından da memnuniyet duyuyoruz. Ziraat Bankamız Cezayir'de şube açmak içn izin almıştır, hayırlı olsun. Enerji ve yenilenebilir enerji alanında işbirliğimizi geliştirerek büyütmeyi arzu ediyoruz.

Savuna sanayi alanında da çok büyük potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Bugünkü görüşmemizde de bu konuyu enine boyuna değerlendirdik.

Bir Cezayir atasözünün de belirttiği gibi "Kul gayret eder, Allah tamamlar" işbirliğimizi bu söz temelinde geliştirmek için çabalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

Kardeşimle Gazze'de yaşanan insanlıok dramını da konuştuk.