İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı 0:00 / 0:00

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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiği, saldırıda Hamas'a ait bir silah üretim yerleşkesinin vurulduğu ileri sürüldü.

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 1, 2021

​Daha önce medyada yer alan bazı haberlerde, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı düzenlendiği, ancak herhangi bir can kaybının olmadığı belirtilmişti.

Açıklamada, saldırının Gazze'den gönderilen yanıcı balonlara karşılık düzenlendiği aktarıldı.

Hamas'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.