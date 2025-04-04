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        Haberler Dünya Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz | Dış Haberler

        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Reuters'a verdiği demeçte, İsrail'in Suriye'deki askeri bölgelere art arda düzenlediği saldırıların bölgede istikrarsızlığa yol açtığını, Suriye'deki yeni yönetimi zayıflattığını ve Türkiye'nin İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:06
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        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
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        Bakan Fidan, Reuters Haber Ajansı'na kritik açıklamalarda bulundu.

        İsrail'in Suriye'ye düzenlediği art arda saldırıların Suriye'nin yeni yönetiminin tehlikelere müdahale yeteneklerini zayıflattığını belirten Fidan, İsrail'in saldırılarıyla bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ifade etti.

        "İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz" diyen Bakan Fidan, "Suriye, İsrail'le belli konularda bir anlaşma sağlamak istiyorsa bu onların bileceği iş" diye konuştu.

        ABD ve İran arasındaki gerginlikle ilgili de konuşan Fidan, "İran'a herhangi bir saldırı görmek istemiyoruz. Diplomasiyi destekliyoruz" dedi.

        Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması nedeniyle Trump'ın ilk döneminde Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlarla ilgili de konuşan Fidan, Trump'ın bu konuda bir çözüm bulacağını düşündüğünü söyledi.

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        Fidan, Trump'ın Avrupa politikasının, Soğuk Savaş'tan beri ABD'ye büyük bağımlılığı olduğunu söylediği Avrupa için bir fırsat olduğunu ifade etti.

        Avrupa'nın, ABD desteği olmadan Ukrayna'yı koruyamayacağını belirten Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yeniden başlamaması için caydırıcı güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini belirtti.

        ABD'nin savaşın bitmesi için gerçekleştirdiği temasları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Fidan, yine de barış için henüz mesafe olduğunu düşündüklerini söyledi.

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