Antalyalı çiftçiye büyük şok!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'a gitmeyen çiftçiye şoke eden cezalar!
ABONE OL

İstanbul'a gitmeyen çiftçiye şoke eden cezalar!

Son dakika haberine göre Antalya’da çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşa iddiaya göre 1992 model aracı ile hiç gitmediği İstanbul’dan 23 ayrı trafik cezası geldi. Gelen cezalar karşısında adeta canından bezen Hüseyin Şallı, “Ben Antalya haline aracımla zor gidiyorum. İstanbul’un yolunu da bilmem. Bana şimdi git deseler 15-20 günde ancak giderim” dedi

Son dakika: İstanbul'a gitmeyen çiftçiye şoke eden cezalar!
Antalyalı çiftçiye büyük şok!
0:00 / 0:00
İHA

Son dakika haberler... Antalya’nın merkez Muratpaşa ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Şallı'ya (47) hayatında hiç gitmediğini belirttiği İstanbul’dan daha önce 20'ye yakın trafik cezası gelmesinin ardından bu kez de 23 farklı trafik cezası geldi.

"ANTALYA'NIN DIŞINA ÇIKMADIM"

İHA'da yer alan son dakika haberine göre kendisine ait 07 SU 545 plakalı 1992 model Tofaş marka aracı ile bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmadığını söyleyen Şallı, gelen cezalar karşısında adeta hayatından bezdi.

İSTANBUL'UN BİRÇOK YERİNDE CEZA KESİLMİŞ

Şallı’ya ait 16 ayrı ceza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergâhından 9 Haziran 2021 ile 23 Şubat tarihleri arasında gelirken, geri kalan 6 ceza ise Avrupa Otoyolu güzergâhından 24 Kasım 2021 ve 16 Mart tarihi arasında geldi. Cezaların daha çok İkitelli, Fenertepe, Başakşehir Kuzey, Habipler yanyol, Hasdal, Cebeci noktalarında yazıldığı görüldü.

"20 CEZA SİLİNDİ, YENİDEN 23 CEZA GELDİ"

Yaşadıklarını anlatan Şallı, “Ben yazın Elmalı Gölova Mahallesi'nde, kışın ise Muratpaşa ilçesinde yaşayan gariban bir çiftçiyim. Yazın 20’ye yakın ceza gelmişti. Daha sonra bu cezalar silindi. Şimdi yeniden 25’e yakın ceza gelmiş. Benim ne yapmam lazım? Benim arabam kel bir Şahin'dir. Ben Antalya haline aracımla zor gidiyorum.

"BEN İSTANBUL'UN YOLUNU BİLMEM"

İstanbul’a hiç gidemem. Ben İstanbul’un yolunu da bilmem. Bana şimdi git deseler 15-20 günde ancak giderim. Benim arabam sanayiden 2-3 günde çıkıyor. Haftada bir ceza geliyor. Benim başım yandı, başka birisinin canı yanmasın” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!
GÜNDEM 18 Mart tatil olan iller listesi!
İstanbul'da okullar tatil mi? Son dakika: Valilik'ten açıklama geldi! 18 Mart bugün okullar tatil mi?
GÜNDEM İstanbul'da kar tatili!
11 milyonluk vurgunda çete lideri yakalandı!
GÜNDEM 11 milyonluk vurgunda çete lideri yakalandı!
18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları! Uzun, kısa, yazılı ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri, şiirleri ve kutlama mesajları
GÜNDEM En güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları
Son dakika: Meteoroloji'den kritik açıklama! Kar yağışı etkisini artırıyor!
GÜNDEM Kar yağışı etkisini artırıyor! Bu bölgeler dikkat
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
GÜNDEM İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Soylu: PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi
GÜNDEM Soylu: PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi
Zonguldak-İstanbul karayolunda ulaşıma kar engeli
GÜNDEM Zonguldak-İstanbul karayolunda ulaşıma kar engeli
FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için aydınlatıldı
GÜNDEM FSM Köprüsü İrlanda için ışıklandırıldı
Bakan Karaismailoğlu: Enlerin, simgelerin köprüsü
GÜNDEM Bakan Karaismailoğlu: Enlerin, simgelerin köprüsü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.