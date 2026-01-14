Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda tehlikeli yürüyüş: O anlar kamerada | Son dakika haberleri

        İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda tehlikeli yürüyüş: O anlar kamerada

        Beylikdüzü'nde E-5 karayoluna çıkan bir şahıs Avcılar'a kadar kilometrelerce yürüdü. Trafiği tehlikeye atan şahsın o anları kameralara yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 14.01.2026 - 11:46
        Geç saatlerde E-5'te tehlikeli yürüyüş!
        Beylikdüzü'nde E-5 karayoluna çıkan bir şahıs Avcılar'a kadar kilometrelerce yürüdü. Trafiği tehlikeye atan şahsın o anları kameralara yansıdı.

        AVCILAR'A KADAR KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜ

        İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Beylikdüzü'nden E-5 ana yola çıkan bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Avcılar'a kadar kilometrelerce yürüdü. E-5 üzerinde yürüyen adamı fark eden sürücüler ise çarpmamak için frene bastı.

        BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

        Trafiği tehlikeye atan şahsın neden ana yolda yürüdüğü bilinmezken yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kilometrelerce yol yürüyen şahıs, kazaya neden olmadan bir süre sonra gözden kayboldu.

