Beylikdüzü'nde E-5 karayoluna çıkan bir şahıs Avcılar'a kadar kilometrelerce yürüdü. Trafiği tehlikeye atan şahsın o anları kameralara yansıdı.

AVCILAR'A KADAR KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜ

İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Beylikdüzü'nden E-5 ana yola çıkan bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Avcılar'a kadar kilometrelerce yürüdü. E-5 üzerinde yürüyen adamı fark eden sürücüler ise çarpmamak için frene bastı.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Trafiği tehlikeye atan şahsın neden ana yolda yürüdüğü bilinmezken yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kilometrelerce yol yürüyen şahıs, kazaya neden olmadan bir süre sonra gözden kayboldu.