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        Haberler Gündem İstanbul'da 15.00'ten itibaren Metro duracak!

        İstanbul'da 15.00'ten itibaren Metro duracak!

        İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:24
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        İstanbul'da 15.00'ten itibaren Metro duracak!
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