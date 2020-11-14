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İstanbul'da 9 ilçede DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı!

İstanbul'da 9 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik yapılan operasyon anları polis kamerasına da yansıdı

SON DAKİKA! İstanbul'da 9 ilçede DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı! - Haberler
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında saat 01.00 sıralarında 9 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Çatışma bölgeleri ile irtibatlı şüphelilerin tespiti ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda HTŞ/FEC/ENC ve DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttüğü değerlendirilen Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) şüphelilere yönelik operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda 16 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet mermi ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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