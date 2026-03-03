İstanbul'da beton mikserinin altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul'da park halindeki servis minibüsüne çarpan motosiklet sürücüsü, savrularak aynı yönde ilerleyen beton mikserinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 30 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
İstanbul Güngören'de park halindeki servis minibüsüne çarptıktan sonra yolda ilerleyen beton mikserinin altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
PARK HALİNDEKİ SERVİSE VURDU
AA'daki habere göre olay; İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana geldi. D100 kara yolu Edirne istikameti Güngören mevkisinde seyreden B.K'nin (30) kullandığı motosiklet, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarptı.
BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, aynı istikamette ilerleyen beton mikserinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde B.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından B.K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.