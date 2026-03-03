Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da beton mikserinin altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İstanbul'da beton mikserinin altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        İstanbul'da park halindeki servis minibüsüne çarpan motosiklet sürücüsü, savrularak aynı yönde ilerleyen beton mikserinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 30 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 16:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beton mikserinin altında kaldı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Güngören'de park halindeki servis minibüsüne çarptıktan sonra yolda ilerleyen beton mikserinin altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        PARK HALİNDEKİ SERVİSE VURDU

        AA'daki habere göre olay; İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana geldi. D100 kara yolu Edirne istikameti Güngören mevkisinde seyreden B.K'nin (30) kullandığı motosiklet, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarptı.

        BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALDI

        Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, aynı istikamette ilerleyen beton mikserinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde B.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından B.K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD'ye ait F-15 savaş uçağı Kuveyt'te düştü

        ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı F-15E Strike Eagle, Kuveyt'te düşerken, pilot fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başardı. (İHA) 

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi