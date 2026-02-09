Fatih Tahtakale'de yokuşta kayan hafif ticari araç yayalara ve park halindeki araçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, hafif ticari araç dahil 5 araçta hasar meydana geldi.

ARAÇ YOKUŞTAN KAYDI

DHA'nın haberine göre kaza, saat 12.00 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün malzeme indirmek için yola bıraktığı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuştan kaymaya başladı.

YAYALARA VE ARAÇLARA ÇARPTI

Hafif ticari araç, yoldaki yayalara ve park halindeki araçlara çarparak ilerledi. Hafif ticari araç, otopark sırası bekleyen otomobile de çarptıktan sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDILAR

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"ARAÇ SAHİBİ DURDURMAK İSTEDİ AMA YERE DÜŞTÜ"

Caddede bulunan bir otopark görevlisi İlker Dikmen, "Araç yukarıda park halindeydi. El freni patladı büyük ihtimalle sonra aşağıya doğru kaydı. Kayarken siyah araca vurdu. Araç sahibi durdurmak için müdahale etti ama yere düştü. Kendisi de kafasından yaralandı. Oradan geldi bizim otoparkın önündeki duran arabaya vurarak kenara attı. Onun yanındaki araçlara çarparak durabildi. O sırada görevli arkadaşa vuruyor. Onun ayağında platinler vardı, çivisi çıktı. Bir kişi daha vardı ona çarptı onda da sanırım kırıklar var. Hamile bir kadın vardı ona bir şey olmadı. Sağlık görevlileri, polisler çekiciler geldi. 4 yaralı vardı. Kazaya karışan kendisiyle birlikte 5 araç vardı." dedi.