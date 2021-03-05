DHA

Olayda iddialara göre eşiyle tartışan koca, eşini darp etti. Kavga sırasında bıçaklanan kadın, kendini evin banyosuna kilitledi. Burada polisten yardım istedi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine kısa süre olay yerine gelen polis ekipleri, kapıya çalmasına rağmen yanıt alamadı. İddialara göre konuşmak istemediğini belirten koca, evde bulunan pompalı tüfeği eline aldı.

Müzakereci polislerin çabaları da yanıtsız kalınca olay yerine balkondan giriş yapmak için itfaiye çağırıldı. Balkona çıkan koca 3. kattan kendini boşluğa bıraktı.

İÇERİDE MAHSUR KALDILAR

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan koca, hastanede hayatını kaybetti. Kendini atan kocanın üzerinde bulunan ev anahtarını alan ekipler, içeride mahsur kalan ve yaralanan kadını sedye ile çıkararak ambulansa aldı. Evde mahsur kalan küçük kız çocuğu da aile yakınlarına teslim edildi.

Ailenin yaşadığı binanın önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. İçeride dayısının olduğunu söyleyen Ömer Şimşek, "İçeride dayım var. Esenler'den çıkıp geldim. Akrabalar telefon etti geldim. 35-40 yaşında dayım. 3 tane yeğenim var ama neredeler bilmiyorum. Durumuyla ilgili hiçbir şey söylemediler" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.