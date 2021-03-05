Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaHAREKETLİ ANLAR! Son dakika: Kağıthane'de hareketli dakikalar: Ailesini eve kilitledi... - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Kağıthane'de hareketli dakikalar: Ailesini eve kilitledi...

İstanbul Kağıthane'de feci bir olay yaşandı. İlçede eşiyle tartıştıktan sonra balkondan kendini atarak intihar eden koca, hayatını kaybetti. Evde mahsur kalan kadın yaralı bir şekilde kurtarılırken, evde buluna kız çocuğu da aile yakınlarına teslim edildi

HAREKETLİ ANLAR! Son dakika: Kağıthane'de hareketli dakikalar: Ailesini eve kilitledi... - Haberler
DHA

Olayda iddialara göre eşiyle tartışan koca, eşini darp etti. Kavga sırasında bıçaklanan kadın, kendini evin banyosuna kilitledi. Burada polisten yardım istedi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine kısa süre olay yerine gelen polis ekipleri, kapıya çalmasına rağmen yanıt alamadı. İddialara göre konuşmak istemediğini belirten koca, evde bulunan pompalı tüfeği eline aldı.

Müzakereci polislerin çabaları da yanıtsız kalınca olay yerine balkondan giriş yapmak için itfaiye çağırıldı. Balkona çıkan koca 3. kattan kendini boşluğa bıraktı.

İÇERİDE MAHSUR KALDILAR

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan koca, hastanede hayatını kaybetti. Kendini atan kocanın üzerinde bulunan ev anahtarını alan ekipler, içeride mahsur kalan ve yaralanan kadını sedye ile çıkararak ambulansa aldı. Evde mahsur kalan küçük kız çocuğu da aile yakınlarına teslim edildi.

Ailenin yaşadığı binanın önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. İçeride dayısının olduğunu söyleyen Ömer Şimşek, "İçeride dayım var. Esenler'den çıkıp geldim. Akrabalar telefon etti geldim. 35-40 yaşında dayım. 3 tane yeğenim var ama neredeler bilmiyorum. Durumuyla ilgili hiçbir şey söylemediler" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FACİA! Son dakika: Tuzla'daki yangından acı haber!
GÜNDEMTuzla'daki yangından acı haber!
Kayıp ihbarından sonra uyurken bulundu! - Haberler
GÜNDEMKayıp ihbarından sonra uyurken bulundu!
PİST SANDI! Son dakika! Dünya drift şampiyonasında derece yapmıştı! Milyonluk aracıyla kaza yaptı!
GÜNDEMYolu pist sandı! Milyonluk aracı duvara çarptı
TSK personel kanunu değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! TSK personel kanunu değişikliği 2021
GÜNDEMTSK personel kanunu değişikliği 2021
Koronavirüs genelgesi güzellik salonları, kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMKuaför ve berberlerin çalışma saatleri değişti!
AÖL sınav sonuçları 2021: MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonucu açıklandı mı?
GÜNDEMAÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA! Polis merkezinde kavga pahalıya patladı
GÜNDEMPolis merkezinde kavga pahalıya patladı
VAHŞET! Son dakika: Kartal'da cinayet davasında karar! Ağırlaştırılmış müebbet
GÜNDEMKorkunç cinayette karar!
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM YÖKDİL soru ve cevapları görüntüleme ekranı
GÜNDEMYÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kestiği ağaç sonu oldu
GÜNDEMKestiği ağaç sonu oldu