İstanbul'da hırsızlıktan cezaevinden çıkan adam aynı suçtan tekrar tutuklandı
İstanbul Büyükçekmece'de bir apartmandan 24 su saatini çaldığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince suç aletleriyle yakalandı. Çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan ve kısa süre önce hırsızlık suçuyla girdiği cezaevinden çıktığı öğrenilen 42 yaşındaki İ.G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir apartmanın su saatlerini çalan hırsız, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakın zamanda cezaevinden çıktığı söylenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklandı.
24 SU SAATİ ÇALINDI
İHA'nın haberine göre olay, 27 Ocak günü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 24 adet su saatinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı apartmana geçti..png
KAPI ÖNÜNDE YAKALANDI
Olay yerine gelen ekip, 42 yaşındaki şüpheli İ.G.'yi kapı önünde yakaladı. Suç aletleriyle yakalan şüpheli emniyete götürüldü.
YAKIN ZAMANDA CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ
Yapılan sorgulamasında çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı olduğu, yakın zamanda yine hırsızlıktan dolayı girdiği cezaevinden çıktığı öğrenildi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkeme tutuklandı.