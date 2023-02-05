İstanbul'da kar alarmı! İBB Başkanı İmamoğlu alınan önlemleri açıkladı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakentte bugün ilerleyen saatlerde beklenen karla karışık yağmur, kar yağışı ve kuvvetli fırtına ile ilgili alınan önlemleri açıkladı.

İmamoğlu, AKOM'da yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İstanbul'un her köşesinde farklı görev tanımlarıyla işimizin başında olacağız. Metrobüs yolunda özel kar küreme araçları aralıksız görev yapacak. Aynı zamanda metro istasyonlarımızda da arkadaşlarımız 40 noktada kumanya ve mobil dağıtımla vatandaşlarımıza destek olacak. 9 metro istasyonunda da çay ikramımız olacak.

598 müdahale noktasında ekiplerimiz hazır bekliyor. Özellikle tuzlama ile ilgili çalışmalarla tedbirin önden alındığını söyleyeyim. Çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşanabiliyor. Bu konuda tedbirler alınmalı. İstanbul'un kırsalında da hazırlıklıyız. 168 kar küreme özellikli traktörler köy yolarında çalışacak. Buzlanma erken uyarı sistemimizle beraber olası bir durumda arkadaşlarımız o noktalara müdahale edecek. 700 evsiz misafirimiz var konaklama alanlarına taşıdığımız. Onların barınma ve giyim kuşam gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sokaklarda diğer canlıları da unutmuyoruz. Günlük 2 ton kuru mamayla sokak hayvanlarını besliyor olacağız."