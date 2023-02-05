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İki uyarı birden! Şiddetli fırtına ve yağışa dikkat

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başta Marmara ve batı bölgelerinde olmak üzere yurdun büyük bölümünde şiddetli yağış, kar ve karla karışık yağmur ile kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Bugün için iki önemli ikaz birden geldi. Buna göre yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği açıklandı. Yapılan ikinci uyarıda da beklenen kuvvetli rüzgara dikkat çekildi

Son dakika hava durumu: İki uyarı birden! Şiddetli fırtına ve yağışa dikkat - Güncel haberler
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Ayrıca kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış da bekleniyor.

FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın sabah saatlerinden sonra Marmara’nın batısında (Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın kuzey ve batısı, Yalova'nın batısı) zamanla Ege’nin batısında (İzmir, Manisa, Aydın’ın batısı) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa) ve İstanbul Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İŞTE BAZI İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 3°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri başta olmak üzere yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 6°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 6°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

MERSİN °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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