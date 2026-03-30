Korkunç videolar çeken kişi tutuklandı!
İstanbul Başakşehir'de, bir site içerisinde korkunç videolar çekerek sosyal medyada paylaşan 25 yaşındaki G.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 30.03.2026 - 08:40
İstanbul'da ürküten olay, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde 28 Mart'ta bir sitede yaşandı.
SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI
Site içerisinde bir kişi, korku ve endişe oluşturacak videolar çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
SİTE SAKİNLERİ TEDİRGİN OLDU
İHA'daki habere göre bu paylaşımlar site sakinlerinde tedirginlik oluştururken, polis ekipleri söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 25 yaşındaki G.K.'yı yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli, "şiddet kullanarak hayvanlara ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
