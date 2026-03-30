İstanbul'da ürküten olay, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde 28 Mart'ta bir sitede yaşandı.

Site içerisinde bir kişi, korku ve endişe oluşturacak videolar çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İHA'daki habere göre bu paylaşımlar site sakinlerinde tedirginlik oluştururken, polis ekipleri söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 25 yaşındaki G.K.'yı yakaladı.

Şüpheli, "şiddet kullanarak hayvanlara ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.