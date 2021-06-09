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İstanbul'da PKK/KCK ve PYD/YPG operasyonu!

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sokak yapılanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü

SON DAKİKA: İstanbul'da PKK/KCK ve PYD/YPG operasyonu - Haberler
İstanbul'da PKK/KCK ve PYD/YPG operasyonu!
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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sokak yapılanmasına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede belirlenen 12 kişinin yakalanması için 11 adrese operasyon yapıldı. Saat 06.00'da eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre Beyoğlu, Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi'nde bulunan bir binaya giren ekipler, evde yapılan aramaların ardından bir kişiyi gözaltına aldı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan bir diğer adres ise Gaziosmanpaşa, Mevlana Mahallesi, Turgutreis Caddesi'nde bulunan bir bina oldu. Binaya giren ekipler evde yaptıkları aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Yapılan aramaların ardından evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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