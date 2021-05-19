İçişleri'nden TKP/ML operasyonu açıklaması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSon dakika: İstanbul'da TKP/ML'ye operasyon! 7 gözaltı
ABONE OL

İstanbul'da TKP/ML'ye operasyon! 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyon düzenlendi. 8 adrese yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devlet büyüklerine ve bürokratlarına, siyasi parti yöneticilerine ve binalarına, emniyet hizmet binalarına ve polis ekip araçlarına yönelik eylem planlayan hücre evi yapılanmasına operasyon düzenlenmiştir" denildi

Son dakika: İstanbul'da TKP/ML'ye operasyon! 7 gözaltı
İçişleri'nden TKP/ML operasyonu açıklaması!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / İHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bahçelievler, Pendik ve Maltepe ilçelerinin aralarında bulunduğu 8 ayrı adrese baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler arandı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son dönemde yürütülen başarılı operasyonlar sonucu ülkemiz içerisinde kırsal alan faaliyetleri sona erdirilen, güç ve taban kitlesinde kayıp yaşayan TKP/ML terör örgütünün; devlet büyüklerine ve bürokratlarına, siyasi parti yöneticilerine ve binalarına, emniyet hizmet binalarına ve polis ekip araçlarına yönelik eylem planlayan hücre evi yapılanmasına yönelik İstanbul’da operasyon gerçekleştirilmiştir.

İstanbul İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce 6 farklı ilçede örgüte ait toplamda 8 hücre evine düzenlenen operasyonda; örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 7 kişi gözaltına alınmıştır.

1-Örgütün illegal alan sorumlusu Arzu ÖZDEMİR,
2-Örgütün askeri kanat sorumlusu Ünal YİĞİT ile
Örgütün askeri kanadında faaliyet yürüten;
3-Erdem AYDÖNER,
4-Ulaş BAKIR,
5-Samed KARACA,
6-Bedirhan ÖZCAN ve
7-Celal KOÇ isimli şahıslar sağ olarak yakalanmıştır.

Operasyonda; 7 Adet AK 47 ( Kalaşnikof) Marka Otomatik Uzun Namlulu Silah,

18 Adet AK 47 Şarjörü

1 Belçika yapımı Keskin Nişancı Tüfeği,

1 adet Keskin Nişancı Kamuflajı,

(1) Adet El Telsizi ele geçirilmiştir.

Ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulmuştur."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

19 Mayıs'ın anlam ve önemi nedir? Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yıldönümü
GÜNDEM19 Mayıs 2021... Kutlu olsun
Liderlerden 19 Mayıs mesajları!
GÜNDEMLiderlerden 19 Mayıs'ın 102'nci yıldönümü için ...
VAHŞETİN SAVUNMASI! Son dakika... 4 çocuk annesini öldürüp çukura gömdü! "Cinayeti tasarlamadım kazayla öldü!"
GÜNDEM4 çocuk annesini öldürüp çukura gömmüştü! Şoke eden ...
SON DAKİKA: Cezaevindeki kaşıklı cinayette yeni gelişme!
GÜNDEMCezaevindeki kaşıklı cinayette yeni gelişme!
SON DAKİKA: Kardeşlerin ödünç otomobille kaza tartışması kanlı bitti - HABERLER
GÜNDEMKardeşlerin ödünç otomobille kaza tartışması kanlı ...
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama
GÜNDEMYKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması - Haberler
GÜNDEMYÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika: Thodex soruşturmasında flaş gelişme!
GÜNDEMThodex soruşturmasında flaş gelişme!
AŞI RANDEVUSU AL! Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu alma telefon numarası ve e-Devlet MHRS adresi
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir? 19 Mayıs'ta ne oldu, önemi ne?
GÜNDEM19 Mayıs'ta ne oldu?