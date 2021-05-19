İçişleri'nden TKP/ML operasyonu açıklaması! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bahçelievler, Pendik ve Maltepe ilçelerinin aralarında bulunduğu 8 ayrı adrese baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler arandı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son dönemde yürütülen başarılı operasyonlar sonucu ülkemiz içerisinde kırsal alan faaliyetleri sona erdirilen, güç ve taban kitlesinde kayıp yaşayan TKP/ML terör örgütünün; devlet büyüklerine ve bürokratlarına, siyasi parti yöneticilerine ve binalarına, emniyet hizmet binalarına ve polis ekip araçlarına yönelik eylem planlayan hücre evi yapılanmasına yönelik İstanbul’da operasyon gerçekleştirilmiştir.

İstanbul İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce 6 farklı ilçede örgüte ait toplamda 8 hücre evine düzenlenen operasyonda; örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 7 kişi gözaltına alınmıştır.

1-Örgütün illegal alan sorumlusu Arzu ÖZDEMİR,

2-Örgütün askeri kanat sorumlusu Ünal YİĞİT ile

Örgütün askeri kanadında faaliyet yürüten;

3-Erdem AYDÖNER,

4-Ulaş BAKIR,

5-Samed KARACA,

6-Bedirhan ÖZCAN ve

7-Celal KOÇ isimli şahıslar sağ olarak yakalanmıştır.

Operasyonda; 7 Adet AK 47 ( Kalaşnikof) Marka Otomatik Uzun Namlulu Silah,

18 Adet AK 47 Şarjörü

1 Belçika yapımı Keskin Nişancı Tüfeği,

1 adet Keskin Nişancı Kamuflajı,

(1) Adet El Telsizi ele geçirilmiştir.

Ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulmuştur."