HABERTURK.COM / AA

Yeni "kontrollü normalleşme" döneminin ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Megakentte sabah saatlerinde, TEM Kavacık Anadolu-Avrupa yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Otobüs duraklarında bazı vatandaşlar trafik yoğunluğu nedeniyle uzun süre toplu taşıma aracı bekledi.

Kent genelinde öğrenci servislerinin de etkisiyle trafikte yoğunluk gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre saat 07.50'de yüzde 46, saat 08.20'de yüzde 58 ve saat 09.10'da yüzde 60 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, saat 10.10 itibarıyla yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.

Yoğunluk saat 14.30 itibariyle de yüzde 60 olarak ölçüldü.

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