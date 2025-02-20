İstanbul Valisi Gül açıkladı! Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma İstanbul'da ders var mı?
Soğuk ve kar yağışlı hava başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde etkili oldu. Valilikler, olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda konuya ilişkin son dakika açıklaması, İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Peki, "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma İstanbul'da okul var mı?" İşte 21 Şubat Cuma İstanbul'da okulların durumu...
Türkiye geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde yolların kapanması ve don olaylarının görülmesi sebebiyle valiliklerden yapılan açıklama sonucu okullar tatil edildi. Bu bağlamda 21 Şubat Cuma günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler, İstanbul'da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Öğrenci ve velilerin beklediği açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Peki, "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma İstanbul'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? İşte detaylar...
YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstabul Valisi Davut Gül, İstanbul'da 21 Şubat günü yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.
Vali Gül, "Öğrencilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için resmi ve özel tüm okul ve kurslarda 21 Şubat 2025 Cuma tüm eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir" dedi. Vali Gül ayrıca bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu
İstanbul Valisi Gül, canlı yayında yaptığı açıklamada okulların 21 Şubat Cuma günü tatil edildiğini açıkladı. Vali Gül, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
2 gündür aldığımız son verilere göre bugün karla karışık ve kar şeklinde devam eden yağışlar Anadolu yakasında etkili olmuştur. Pazar günü beklenen kar yağışının Avrupa Yakasında etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi özel tüm okullar halk eğitim merkezleri kurslar dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum kuruşlarında çalışan gazi, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz idari izinli sayılacaktır.
MOTOSİKLETLERE 24.00 İTİBARİYLE TRAFİK YASAĞI
İstanbul Valisi Gül ayrıca bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için hava raporunu paylaştı. Yağışların kuvvetli olacağı belirtilerek vatandaşlara uyarı yapıldı.
AKOM'un açıklamasına göre, hafta boyunca etkili olacak soğuk ve yağışlı sistem nedeniyle sıcaklıkların -2 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı bekleniyor. Cuma gününden itibaren ise kuvvetli kar yağışının yer yer yoğunlaşarak devam edeceği ifade edildi.
İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
21 Şubat Cuma: Kuvvetli kar yağışı, 10-20 cm
22 Şubat Cumartesi: Kuvvetli kar yağışı, 10-20 cm
23 Şubat Pazar: Kuvvetli kar yağışı, 3-10 cm
24 Şubat Pazartesi: Parçalı bulutlu, hafif kar yağışı, 1-3 cm
25 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu, sabah buzlanma, yağış beklenmiyor
26 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor