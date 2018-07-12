İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları kaleme aldı. Çalışkan 'Milli Duruş' isimli kitabında çarpıcı ifadeler kullandı.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 15 Temmuz akşamı Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde saat 19.00 sıralarında DEAŞ terör örgütü ile ilgili toplantı yaptıklarını belirten Çalışkan, kitabında şunları anlattı:
‘DARBE YAPTIK TESLİM OLUN'
"15 Temmuz günü MİT'ten ve Amerikalı yetkililerden gelen 100 kişilik DEAŞ'lı listesi bize ulaştı. Biz yardımcılarımızla bu konuyu konuştuk. Akşam makam odamda oturmuş operasyon planlaması yapıyorduk. O sırada il emniyet müdür yardımcılarımdan Erkan Karalı beni saat 21.30 sıralarında telefonla arayarak kendisini albay olarak tanıtan bir kişinin ‘Darbe yaptık. Bu darbe çerçevesinde teslim olmanız gerekiyor. Kan akıtmak istemiyoruz' şeklinde bir takım sözler söyledi."
‘BİLGİMİZ YOKTU'
Bu sözleri ciddiye almadıklarını ifade eden Çalışkan "Biz bunu ciddiye almadık. 'Darbe yaptık teslim olun' diyen birisi arıyor. O esnada biz darbeye dair bir şey görmüyoruz. İstihbari bir bilgi gelmemiş. Akıllara şu soru geliyor. Darbe gecesi ve öncesi İstanbul Emniyeti'ne hiç mi darbe istihbaratı ulaşmadı? Cevap, maalesef evet o ana kadar hiç bir kaynaktan kendi istihbaratımız, MİT, jandarma istihbaratı da dahil hiç bir istihbari bilgi bize ulaşmamıştı. Biz de o arayana dair ilk önce 'meczuptur' diye düşündük. Bir süre sonra Beylerbeyi Sarayı önüne iki askeri araç geldiğini, araçtan inen darbeci unsurların saat 21.35'te yolu trafiğe kapattığını haber aldık. Burada konunun ne olduğunu öğrenmeye çalışan polisin silahlarını zorla alma girişiminde bulunmuşlar ve havaya ateş ederek ‘Darbe oldu, TSK yönetime el koydu' ifadesini kullanmışlar. Bu duyduğum ilk somut olaydı" ifadelerini kullandı.
İLK EMİR: POLİS KESİNLİKLE SİLAH TESLİM ETMEYECEK
Kitabında haberi alır almaz yerinden fırladığını anlatan Çalışkan "Kesinlikle polis silah teslim etmeyecek. Gerekirse de silahını kullanacak" diyerek ilk talimatını verdiğini kaydetti.
"ÜMİT PAŞA'YI ARADIM, BİLGİSİ YOKTU"
İlk talimatını verdikten sonra odasından çıktığını söyleyen Çalışkan şöyle devam etti:
"Birinci Ordu Komutanı Ümit Dündar saat 21.40'da aradım. Beylerbeyi ve Çengelköy civarında askerlerin karıştığı anormal bir durum, bir hareketlilik olduğunu, aynı şekilde Boğaz Köprüsü'nde askerler tarafından polisin silahını zorla almaya giriştiklerini ifade ettim. Ümit Paşa ile bir hukukumuz vardı. Bir iki yıldır aynı ilde görev yapıyorduk. ‘Komutanım böyle bir durum söz konusu bilginiz var mı?' dedim. Kendisi bana ‘Şu an evdeyim. Sorup döneceğim' dedi. Bu sırada ben de köprüye doğru gitmeye çalıştım. Saat 22.00 gibi köprüdeydik. Bu sırada Ümit Paşa'yı tekrar aradım. Paşa bana ‘Kimseye ulaşamıyorum. Kimse cevap vermiyor' gibi bir şeyler söyledi. Ben de kendisine ‘Komutanım bakın biz birazdan askerle karşı karşıya geleceğiz. Belki birbirini öldüreceğiz. Bildiğiniz bir şey varsa lütfen benimle paylaşın' dedim. Bu tarihi konuşma aynı zamanda ikimiz için de tarihi bir andı. Artık bir şeyleri saklamak ve gizleme lüksümüz yoktu. O da 'İnanın benim bilgim yok, ben de araştırıyorum' dedi. Ben ordu komutanına ‘lütfen bilginiz var ise bizimle paylaşın. Aksi takdirde polise birazdan ateş emri vereceğim. Hiçbir polise silah teslim ettirmem. Türk askerine ateş etmek zorunda kalacağız. Lütfen bilginiz varsa paylayın bizimle' dedim. Komutan bilgisinin olmadığını tekrar etti. Aramızda böyle bir kaç görüşme daha oldu. ‘O zaman ben köprüye geçiyorum siz de gelin konuşalım' dedim. Orada Ümit Paşa ile istişare yaptık. Ama komutanın da bilgisinin olmadığını anladım."
‘ŞEREFSİZ ADAM'
Köprüye ulaştığı sırada kendisine bir telefon geldiğini belirten Çalışkan "Telefonun diğer ucundaki kişi, ‘Ben Genelkurmay temsilcisiyim. Teslim olun kan akmasın' gibi bir takım ifadeler kullanıyordu. Ben de ona ‘Önce ismini söylemelisin' dedim. Bana hitaben çok üst perdeden ‘Genelkurmay temsilcisiyim dedim ya' dedi. Ben de tekrar ‘İsminizi söyler misiniz kardeşim bana' dedim. Cevap olarak ‘Teslim olun' sözlerini tekrarlayınca ben ‘Şerefsiz adam, ismini söylemeyen bir kişi Genelkurmay temsilcisi olamaz' diyerek telefonu suratına kapattım" dedi.
KRİTİK TELEFONUN ELE GEÇİRİLDİĞİ AN
Kitapta darbecilerin whatssApp grubuna ulaşılan telefonun ele geçirilmesini ise Çalışkan şöyle anlattı:
"Bir vatandaş, Aksaray Orduevi civarında tedbir amaçlı beklemekte olan müdür yardımcım Gaffar Demir'in yanına gelip, çok kısa bir süre önce o noktada gözaltına alınan darbeci Yarbay Osman Akkayı'yı kastederek ‘Müdürüm bu telefon onun' diyerek siyah renkli bir cep telefonu teslim ediyor. Şarjı yüzde 5'e düşen telefonda darbecilerin WhatsApp grubu ele geçirildi."
Ele geçirilen WhatsApp grubu bilgileri, darbeci rütbelileri deşifre etmesini sağladı. Çalışkan, kitapta yer alan bu önemli detayda 50 kişilik bir grubun paniklediğini yapılan yazışmalarda gördüğünü ifade etti. Ayrıca bu grubun sadece İstanbul ile ilgili olmadığını, tüm Türkiye genelinde darbeci yöneticiler olduğunu vurguladı.
KİTAPTAKİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Çalışkan önemli anların resim ve görüntülü videolu linklerin olduğu 222 sayfalık kitabında darbeci terör örgütü ile nasıl mücadele ettiklerini, personeli nasıl bir arada tuttuğunu anlatıyor. Kendisini ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın arayıp bilgi istediğini belirten Çalışkan o geceye ait telsiz konuşmalarına da kitabında yer veriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.