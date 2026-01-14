Habertürk
Habertürk
        Son dakika: İstanbul haberleri: 3 ay önce işe girdiği kuyumcuyu soyup paraları otelde harcadılar | Son dakika haberleri

        3 ay önce işe girdiği kuyumcuyu soyup paraları otelde harcadılar

        İstanbul Kuyumcukent'te bulunan bir kuyumcuda, 3 ay önce işe giren 20 yaşındaki E.A., kasadan 18 milyon lira değerinde dolar ve euro değerinde para alarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, incelenen kamera görüntülerinden şüpheliyi ve 6 arkadaşını tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin, paranın bir kısmını Sultangazi'de bir otelde eskortlarla eğlenerek harcadıkları öğrenildi. Kendilerine lüks cep telefonları alan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Giriş: 14.01.2026 - 14:53 Güncelleme: 14.01.2026 - 14:53
        20 yaşındaki çalışandan 18 milyonluk vurgun
        Bahçelievler Kuyumcukent’te 9 Ocak günü meydana gelen olay, iddialara göre şöyle yaşandı: Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, işyeri sahibi C.D., 3 ay önce 20 yaşındaki E.A.’yı işe aldı. E.A., günlerce düzenli olarak işe gelip gitti, patronunun güvenini kazandı. Bir süre sonra kasanın anahtarını alıp, açıp-kapatmaya başladı. Olay günü anahtarla açtığı kasadan 350 bin dolar ve 58 bin euro alarak kaçtı. İşyeri sahibi, kasanın boş olduğunu fark edince durumu hemen polise bildirdi.

        TEK TEK TESPİT EDİLDİ

        Yapılan çalışmalarda şüpheli E.A.’ya ulaşılamadı. Ailesi dahil telefonlarına ulaşılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin buluştuğu arkadaşlarını tek tek tespit etti.

        PARALARI OTELDE KADINLARLA YEMİŞLER

        Polisin yaptığı çalışmalarda, parayı asıl çalan E.A.’nın, parayı alıp kömürlüğe sakladığı, “Ben yakalanırsam sen al” diyerek bir arkadaşına yerini söylediği öğrenildi. Şüpheli ve arkadaşlarının, parayla lüks telefonlar alıp otele gittikleri, burada eskort çağırarak eğlendikleri ve paranın bir kısmını harcadıkları belirlendi.

        PARA 6 EL DEĞİŞTİRMİŞ

        Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden E.A.’yı yakalayınca diğer arkadaşlarının parayı alıp başka birine verdiği, o kişinin de yakalanmasıyla paranın bir kez daha el değiştirdiği tespit edildi. Bu şekilde paranın 6 el değiştirdiği öğrenildi.

        7 KİŞİ YAKALANDI

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, parayı saklayan şüphelileri de yakalayarak gözaltı sayısını 7’ye yükseltti. Yapılan aramalarda çalınan paradan geriye kalan 180 bin 650 dolar ile 34 bin 480 euro ele geçirilerek mağdura teslim edildi.

        5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Ayrıca şüphelinin, otele çağırdığı kadınlarla fotoğraf çektirdiği de belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin, hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra çantayla iş yerinden çıktığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Okul önünde öğretmene önce yumruk attı, ardından ateş etti: O anlar kamerada

        Adana'da bir ilkokulda görev yapan öğretmen, okul önünde bir şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırıda ölümden döndü. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansırken, görüntülerde hem yumruk atma hem de ateş etme anı yer aldı. 

