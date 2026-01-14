Bahçelievler Kuyumcukent’te 9 Ocak günü meydana gelen olay, iddialara göre şöyle yaşandı: Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, işyeri sahibi C.D., 3 ay önce 20 yaşındaki E.A.’yı işe aldı. E.A., günlerce düzenli olarak işe gelip gitti, patronunun güvenini kazandı. Bir süre sonra kasanın anahtarını alıp, açıp-kapatmaya başladı. Olay günü anahtarla açtığı kasadan 350 bin dolar ve 58 bin euro alarak kaçtı. İşyeri sahibi, kasanın boş olduğunu fark edince durumu hemen polise bildirdi.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda şüpheli E.A.’ya ulaşılamadı. Ailesi dahil telefonlarına ulaşılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin buluştuğu arkadaşlarını tek tek tespit etti.

PARALARI OTELDE KADINLARLA YEMİŞLER

Polisin yaptığı çalışmalarda, parayı asıl çalan E.A.’nın, parayı alıp kömürlüğe sakladığı, “Ben yakalanırsam sen al” diyerek bir arkadaşına yerini söylediği öğrenildi. Şüpheli ve arkadaşlarının, parayla lüks telefonlar alıp otele gittikleri, burada eskort çağırarak eğlendikleri ve paranın bir kısmını harcadıkları belirlendi.