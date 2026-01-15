Aracında silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti!
İstanbul'da aracını park ettiği sırada uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Burak Tunçel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı
Kağıthane'de aracını park ederken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre olay; İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi.
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
26 yaşındaki Burak Tunçel, aracını park etiği esnada uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
26 yaşındaki adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.