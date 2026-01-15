Habertürk
        Son dakika: İstanbul haberleri: Aracında silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti!

        Aracında silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti!

        İstanbul'da aracını park ettiği sırada uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Burak Tunçel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:34 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:34
        Aracında silahlı saldırıya uğradı!
        Sesli Dinle
        Kağıthane'de aracını park ederken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre olay; İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi.

        SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

        26 yaşındaki Burak Tunçel, aracını park etiği esnada uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        26 yaşındaki adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

        3 ay önce işe girdiği kuyumcuyu soyup paraları otelde harcadılar

        İstanbul Kuyumcukent'te bulunan bir kuyumcuda, 3 ay önce işe giren 20 yaşındaki E.A., kasadan 18 milyon lira değerinde dolar ve euro değerinde para alarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, incelenen kamera görüntülerinden şüpheliyi ve 6 arkadaşını tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin, paranın bir kısmını Sultangazi'de bir otelde eskortlarla eğlenerek harcadıkları öğrenildi. Kendilerine lüks cep telefonları alan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

