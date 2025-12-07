Beyoğlu'nda tek başına yaşadığı öğrenilen Angolalı Maria Bruyaba Mafuta, evinin yatak odasında ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan arkadaşı Tranf Keystone eve geldikten sonra camdan baktığında Mafuta’yı hareketsiz halde gördü. Vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanmayan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

YATAK ODASINA ÖLÜ BULUNDU!

Olay, 3 Aralık Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu arkadaşı Tranf Keystone, akşam saatlerinde ulaşamadığı, 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen Maria Bruyaba Mafuta’yı kontrol etmek amacıyla evine gitti.

KAPI AÇILMAYINCA CAMDAN KONTROL ETTİ

Mafuta’nın kapıyı açmaması üzerine zemin kattaki dairenin açık olan penceresinden perdeyi aralayarak içerisini kontrol eden Keystone, arkadaşının yatakta hareketsiz yattığını gördü. Ardından da sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

DARP YA DA KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan kontrollerde Mafuta’nın sırt üstü yatar vaziyette bulunduğu, vücudunda darp ya da kesici delici alet izi olmadığı belirlendi.