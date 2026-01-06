İstanbul Avcılar’da bir genç, 7’nci kez girdiği direksiyon sınavından da kalınca ortalığı birbirine kattı. Park yaptığı sırada çizgiye değmediği halde bırakıldığını iddia eden Emirhan Demir, yakınlarıyla birlikte eğitmen ve sınav sorumlularına tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay; geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Bir yıldan uzun süredir ehliyet almak için kursa giden ve 6 kez direksiyon sınavına giren Emirhan Demir, çeşitli nedenlerle elendi. 7’nci direksiyon sınavına ise abisi ve arkadaşları da katılan Demir, bu seferde park yaptığı sırada çizgiye değdiği iddiasıyla tekrar elendi.

"ÇİZGİYE DEĞMEDİM"

Bu duruma "Çizgiye değmedim" diyerek tepki gösteren genç ortalığı birbirine kattı. Yakınları ile birlikte Demir, direksiyon eğitmeni ve sınav sorumlularına tepki gösterdi.

MADDİ MENFAAT SAĞLANDIĞINI İDDİA ETTİ

Uzun süren o tartışma anlarını da videoya çekerken, komisyon üyelerinin kendini bilerek bıraktığını ve buradan maddi menfaat sağladığını iddia etti. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.