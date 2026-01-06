Habertürk
Habertürk
        Ehliyet sınavından 7'nci kez kalan genç ortalığı birbirine kattı

        Ehliyet sınavından 7’nci kez kalan genç ortalığı birbirine kattı

        Avcılar'da 7'nci kez girdiği direksiyon sınavından da kalan bir genç, sınav alanında tartışma çıkardı. Park sırasında çizgiye değmediği halde elendiğini iddia eden Emirhan Demir, eğitmen ve sınav sorumlularına tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik anları cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 06.01.2026 - 11:17
        7'nci seferde de kaldı, birbirine kattı
        İstanbul Avcılar’da bir genç, 7’nci kez girdiği direksiyon sınavından da kalınca ortalığı birbirine kattı. Park yaptığı sırada çizgiye değmediği halde bırakıldığını iddia eden Emirhan Demir, yakınlarıyla birlikte eğitmen ve sınav sorumlularına tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay; geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Bir yıldan uzun süredir ehliyet almak için kursa giden ve 6 kez direksiyon sınavına giren Emirhan Demir, çeşitli nedenlerle elendi. 7’nci direksiyon sınavına ise abisi ve arkadaşları da katılan Demir, bu seferde park yaptığı sırada çizgiye değdiği iddiasıyla tekrar elendi.

        "ÇİZGİYE DEĞMEDİM"

        Bu duruma "Çizgiye değmedim" diyerek tepki gösteren genç ortalığı birbirine kattı. Yakınları ile birlikte Demir, direksiyon eğitmeni ve sınav sorumlularına tepki gösterdi.

        MADDİ MENFAAT SAĞLANDIĞINI İDDİA ETTİ

        Uzun süren o tartışma anlarını da videoya çekerken, komisyon üyelerinin kendini bilerek bıraktığını ve buradan maddi menfaat sağladığını iddia etti. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

        "40-50 BİN TL PARA HARCADIM"

        Ehliyet sınavından 7’nci kez kalan Emirhan Demir, "6 kez direksiyon sınavına girdim. Pazar günü de 7’nci sınavıma girdim. Toplamda ehliyet sürecim 1 yıl 2 ay oldu. Bu süreçte hocalar bana hep "Yapamazsın" dediler ama ben öğrendim. 7’nci sınavımda da komisyon üyeleri ve direksiyon hocası sarı çizgiye değdiğimi söyleyerek bana kaldığımı belirtti. O sırada yanımda gelen abilerim kalmadığı kanıtlamak için videoya çektiler. Bende söyledim çizgiye değmediğimi ama beni dinlemediler. Ben buradan maddi menfaat sağladıklarını düşünüyorum. Toplamda bu süreçte 40-50 bin TL para harcadım, 20 bin TL kazanıyorum ben ayda. Yani tüm param buraya gitti. Tüm vaktimi buraya harcadım, hatta ehliyetim olmadığı için de ceza yedim. Daha önceki sınavlarda hakkımın yenildiği düşünmüyorum ama son seferimde beni bilerek elediler" dedi.

