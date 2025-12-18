Habertürk
        Motosiklet sürücüsü tartıştığı yayayı kaskıyla darp etti!

        Avcılar'da motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı yayayı kaskıyla darp etti. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:18 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:18
        Avcılar'da motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı yayayı kaskıyla darp etti. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        DHA'nın haberine göre olay; dün akşam 21.00 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosiklet sürücüsü ile kaldırımda yürüyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Tarafların birbirine küfür etmesi üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

        KASKIYLA YAYA VURMAYA BAŞLADI

        Motosiklet sürücüsü, kaskını çıkararak yayaya vurmaya başladı. Bu sırada sokaktaki polis aracını gören ikili, kavgayı sonlandırıp olay yerinden uzaklaştı.

        O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

        Kavga anları çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

