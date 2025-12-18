Motosiklet sürücüsü tartıştığı yayayı kaskıyla darp etti!
Avcılar'da motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı yayayı kaskıyla darp etti. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti
Avcılar'da motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı yayayı kaskıyla darp etti. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
DHA'nın haberine göre olay; dün akşam 21.00 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosiklet sürücüsü ile kaldırımda yürüyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tarafların birbirine küfür etmesi üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
KASKIYLA YAYA VURMAYA BAŞLADI
Motosiklet sürücüsü, kaskını çıkararak yayaya vurmaya başladı. Bu sırada sokaktaki polis aracını gören ikili, kavgayı sonlandırıp olay yerinden uzaklaştı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Kavga anları çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.