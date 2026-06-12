İstanbul Bahçelievler'de günlük kiralık dairede öldürülen ve cansız bedeni apartman boşluğuna atılan Murat Arpapay cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeye bir dilekçe sunan sanıklardan Ersen Başak, olayı planlayan kişinin maktulün arkadaşı M.Ç. olduğunu iddia etti.

İHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi. İstanbul Bahçelievler'de 27 Temmuz 2023'te günlük kiralık bir dairenin apartman boşluğunda Murat Arpapay'ın cansız bedeni bulunmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 4 sanığın Ersen Başak'ın talimatıyla öncesinde anlaşarak, maktulü olayın gerçekleştiği dairede zor kullanarak etkisiz hale getirip evini soymak için birlikte hareket ettikleri ve ölümüne sebebiyet verdikleri kaydedilmişti.

Hazırlanan iddianame kapsamında Doğan Sarıyıldız, Ersen Başak, Fatih Erginoğlu, Muhterem Perçikli ve Serpil Demir'in ‘birden fazla kişi ile konutta yağmaya teşebbüs' suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, ‘olası kastla öldürme' suçundan ise 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

DOSYA AYRILMIŞTI

Öte yandan firari sanıklar Doğan Sarıyıldız ve Fatih Erginoğlu hakkında çıkartılan kırmızı bültenler ve yakalama emirleri infaz edilemediğinden dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8. celsesinde itirafta bulunacağını söyleyen tutuklu sanık Serpil Demir, "Sanık Muhterem ile kahvaltı yapmak için oturduğumuz kafede hemen yan masada maktulün en yakın arkadaşı olduğunu öğrendiğim M. adlı kişi ile diğer sanık Ersen Başak ile oturuyordu. Sonradan bizim masamıza geldiler. Maktul yoktu. Ersen Başak, Muhterem'e ‘Parası olan bir adam var, düşürebilir misin' dedi.

"AMAÇ EVDEKİ PARAYI ALMAKTI"

Muhterem, maddi durumu olmadığı için kabul etmek zorunda kaldı. Ersen Başak, ‘Bize günübirlik bir ev tut, parasını ben veririm. Kötü bir şey olmayacak, sadece misafir edeceğiz' dedi. 2 hafta kadar sonra olay günü Muhterem ile birlikte emlakçıya gidip günübirlik daire kiraladık. Bu işi getiren maktulün en yakın arkadaşıydı. Amaçları maktulü bir şekilde uyutup, anahtarını alıp, evinde bulunan parasını almaktı" dedi.

Duruşmada tutuklu sanık Ersen Başak'ın avukatının maktulün arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin kimlik bilgilerinin araştırılması yönündeki talebi ise dosyaya herhangi bir katkısı bulunmayacağına karar verilerek reddedildi.

Sekizinci celsenin ardından tutuklu sanık Ersen Başak mahkemeye bir dilekçe sundu. Başak dilekçesinde, "Bir gün Fatih, Doğan, M.Ç. ve Serpil Demir ile sohbet ettik. Havadan sudan konuştuk. O esnada M.Ç. elinde çok güzel bir iş olduğunu söyledi. Sohbet ilerleyince maktul Murat Arpapay'dan bahsetti. Arpapay'ı yıllardır tanıdığını, kendisinin arkadaşı olduğunu, çek-senet işi yaptığını, bol parası olduğunu ve genç kızlara zaafı bulunduğunu söyledi.

"TEKLİFİ YAPAN BİZZAT KENDİSİ"

Genç bir kadınla birliktelik yaşadığı bir gün içeceğine ilaç koyup uyutabileceğimizi, evinin anahtarını alıp evine giderek dolarlarını alabileceğimizi ve bu parayı paylaşabileceğimizi söyledi. Kendisi uyandığında hiçbir şeyin farkına varmayacağını belirtti. Bu sohbete ben de tanık oldum. Ben ‘Bu iş nasıl olacak?' dediğimde, M.Ç. ‘Çok basit olacak, evini ben biliyorum. Siz anahtarlarını alın, evdeki paraları alırız' dedi. Bu teklifi yapan bizzat M.Ç.'nin kendisidir" ifadelerini kullandı.

Ersen Başak dilekçesinin devamında, "Bunun üzerine Serpil, Muhterem'i ayarladı. Muhterem'e her şeyi olduğu gibi anlattı. Muhterem de bu durumu kabul etti. Muhterem, Murat Arpapay ile arkadaşlık kurdu.

Olay günü Serpil ve Muhterem, M.Ç.'nin talimatıyla Murat Arpapay ile buluştular. Bunun için Serpil günlük kiralık daire kiraladı. Amaçları maktul ile eğlenmek, onu uyutmak ve anahtarını almaktı. Ben ne maktulü gördüm ne de onların eğlencelerine katıldım.

Planladıkları gibi hareket etmediler. Ben bu durumdan rahatsız oldum ve işlerin konuşulduğu gibi gitmediğini, ters gittiğini görünce oradan ayrıldım. Serpil ve Muhterem, benden değil halen elini kolunu sallayarak dolaşan M.Ç.'den korktukları için bu olayı benim teşvik ettiğimi söylüyorlar. Oysa olayı planlayan M.Ç.'dir" dedi.

"DİLEKÇE SUNULDU"

Dokuzuncu celsede açıklanan mütalaada, tüm sanıkların Ersen Başak'ın yönlendirmeleri ile anlaşarak maktul Murat Arpapay'ı iş bölümü halinde olayın geçtiği daireye getirip eterle bayılttığı, daha sonra sıvı enjekte ettiği ve etkisiz hale getirip evini soymak için birlikte hareket ettiği belirtildi. Mütalaada ayrıca kullanılan yöntem esnasında sanıkların maktulün ölümüne sebebiyet verdikleri kaydedildi.

Öte yandan maktulün annesi Şefika Arpapay'ın avukatı Burak Mert Aktaş, sanıkların itiraflarında ve mahkemeye sunduğu dilekçede adı geçen M.Ç. hakkında Bakırköy 18 Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.

Dilekçede sanıklardan Serpil Demir'in M.Ç.'den bahsetmesi, sanık Muhterem Perçikli'nin bu anlatımları doğrulaması, sanık Ersen Başak'ın M.Ç.'yi planın kaynağı olarak göstermesi birlikte değerlendirildiğinde soruşturma başlatılması için yeterli ve ciddi şüphenin oluştuğu kaydedildi. M.Ç.'nin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması ve sanık Serpil Demir ile Muhterem Perçikli'ye teşhis işlemi yaptırılması talep edildi.

Ayrıca M.Ç.'nin maktul Murat Arpapay ile arkadaşlık düzeyi, maktulün para durumu hakkında bilgi sahibi olup olmadığı ve sanıklara bu bilgileri aktarıp aktarmadığı konularının araştırılması talep edildi.