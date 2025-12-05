Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul Haberleri: Sultanbeyli'de 25 yaşındaki kadın evinde silahla ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Sultanbeyli'de 25 yaşındaki kadın evinde silahla ölü bulundu

        Sultanbeyli'de genç kadın evinde ölü bulundu. Silahla kendini vuran 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olay yeri ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaşamını yitiren kadının cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:40 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:41
        25 yaşındaki kadın ölü bulundu
        Sultanbeyli'de evinde silahla kendini vuran 25 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, 3 Aralık'ta İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi.

        BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN KENDİNİ VURDU

        İddiaya göre, 25 yaşındaki Z.Y, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde silahla kendini vurdu. İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

        Olay yeri ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Z.Y.'nin cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.

