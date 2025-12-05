Sultanbeyli'de evinde silahla kendini vuran 25 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, 3 Aralık'ta İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi.

BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN KENDİNİ VURDU

İddiaya göre, 25 yaşındaki Z.Y, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde silahla kendini vurdu. İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yeri ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Z.Y.'nin cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.