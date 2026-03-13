Yakınının cenazesinden çıkmıştı... Kaza sonucu hayatını kaybetti!
İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma G., seyir halindeki İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir yakınının cenazesi için geldiği öğrenilen Fatma G.'nin ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde cenazeye gelen bir kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
OTOBÜSÜN ÇARPMASIYLA YERE DÜŞTÜ
İHA'daki habere göre kaza; İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma G., seyir halindeki İETT otobüsünün çarpmasıyla savrularak yere düştü.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İLK MÜDAHALELENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma G., ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BİR YAKININ CENAZESİNE GELMİŞ
Öte yandan Fatma G.'nin, bir yakınının cenazesine katılmak için bölgeye geldiği, cenaze çıkışında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.