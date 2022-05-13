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Türkiye'nin ihracatında il bazında en büyük paya sahip olan İstanbullu şirketlerin ürünlerine talep artmaya devam ediyor.

Yılın 1. çeyreğinde 24 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek ocak-mart ihracatını gerçekleştiren İstanbullu şirketler, aylık bazda da rekorlara imza atıyor.

Mart ayında tarihinde ilk defa 9 milyar doları aşarak 9 milyar 75 milyon dolar olan İstanbullu şirketlerin ihracatı, nisan ayında ise 9 milyar 366 milyon dolara ulaştı. İstanbullu şirketler, böylece aylık ihracat performansını 9 milyar doların üzerinde perçinledi. İstanbul bu rakamla ayrıca nisanda tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekoruna imza attı.

İstanbul'un dış satımı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı.

İstanbullu şirketler, bu dönemde dünyanın 209 noktasına ürünlerini taşırken, nisan ayında Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payları yüzde 40 oldu.

İstanbul'u, 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,4 milyar dolarla İzmir, 1,3 milyar dolarla Bursa, 1,1 milyar dolarla Ankara takip etti.

Nisan ayında miktar bazında en fazla ihracat artışını da İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 163 milyon dolar arttı.

İstanbul'u 618 milyon 511 bin dolarla Kocaeli, 410 milyon 404 bin dolarla İzmir, 200 milyon 28 bin dolarla Ankara, 94 milyon 200 bin dolarla Denizli izledi.

EN FAZLA KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT YAPTI

İstanbul'da nisan ayında en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler gerçekleştirdi.

İlde faaliyet gösteren kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü şirketleri, 1 milyar 631 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

Bu sektörün ardından İstanbul'daki hazır giyim ve konfeksiyon şirketleri 1 milyar 380 milyon dolar, çelik sektöründeki şirketler 1 milyar 56 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller şirketleri 827 milyon 991 bin dolar, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketler 690 milyon 247 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Dış satımda değer bazında en fazla artışı da aynı sektörler kaydetti.

Buna göre, kimyevi maddeler ve mamulleri 606 milyon 317 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 296 milyon 149 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 279 milyon 323 bin dolar, çelik sektörü 201 milyon 735 bin dolar, otomotiv endüstrisi de 115 milyon 462 bin dolarlık ihracat artışına imza attı.

EN FAZLA DIŞ SATIM ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı.

İstanbul'dan nisan ayında Almanya'ya 823 milyon 391 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Almanya'yı, 588 milyon 691 bin dolarla ABD, 483 milyon 639 bin dolarla Birleşik Krallık, 430 milyon 671 bin dolarla İtalya, 416 milyon 390 bin dolarla İspanya takip etti.