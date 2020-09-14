Yerlikaya, Çatalca Muratbey Mahallesi'nde ayçiçeği hasadına katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, kentte dönüm başına rekoltenin 280-290 kilogram iken, Çatalca'da 300-350 kilogram civarında olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Yağlık ayçiçeği üretiminde İstanbul olarak Türkiye'de 13. Marmara'da 6. vilayetiz. Bu yıl 60 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Bunun 15 bin tonun bir miktar üzerindeki kısmı Çatalca'dan. Çatalca, yağlık ayçiçeği çiftçimizin 550'si Çatalca'da, yani ayçiçeği denilince dörtte birin üzerindeki çiftçimiz burada. Buğdaydan sonra en büyük, 52 bin dönümlük arazi üzerinde Çatalca, yağlık ayçiçeği tohumunu ekiyor. Geçen sene hükümetimiz tonuna 400 lira, toplam 17 milyon lira ödeme yaptı. Bu sene tonuna yüzde 25 artışla 500 lira yaptı. Böylece desteklemenin toplam tutarında 22 milyon liranın üzerinde bekliyoruz."

KADEMELENDİRİLMİŞ MESAİ

Yerlikaya, İstanbul'da kademelendirilmiş mesai çalışmalarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Çalışıyoruz. Büyük bir heyecanla, azimle çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimizin her yerinde en etkin şekilde alınması, alınan koruma tedbirlerinin en güzel şekilde gerçekleşmesi noktasında valilik, büyükşehir, belediyelerimiz, kaymakamlarımız, meslek odalarımız, kolluk güçlerimiz hep birlikte çalışıyoruz. Burada şunu söylemememiz lazım; İstanbul'da toplu ulaşım çok büyük. 2020'nin ilk aylarında, pandeminin ilk vakasının açıklanmasından önce 10 milyon 700 bindi kara, deniz, raylı sistem toplu ulaşım rakamları. Pandeminin ilk dönemlerinde, nisan-mayıs aylarında öyle anlar oldu ki 400 bine kadar düştü. Ama tekrar 5 milyonun üzerine çıktı. Yakın tarihte genelge geldi, minibüs, midibüslerde kesinlikle ayakta yolcu alınmamasıyla ilgili. Biz bu konuda cuma günü esnaf odaları başkanlığında, bugün de valilikte toplantı yaptık. Aynı zamanda sanayi odamız, ticaret odamız, bütün mesleki odalarla istişare halindeyiz. Büyükşehirle geçen hafta toplandık. Çarşamba günü tekrar toplanacağız Büyükşehir Belediyesiyle. Öyle kararlar alacağız ki konsensus, ortak akıl, istişareyle... İstanbul'un metropol duruşuna yakışır, mesai saatlerinde sadece beyaz, mavi yakalılar değil, sadece kamu değil, özel hep beraber aynı yol, aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak, bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda bunu açıklayacağız, paylaşacağız, çok yakın zamanda."