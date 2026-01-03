Habertürk
Habertürk
        Son dakika: İstanbulda bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu yaralandı

        İstanbulda bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu yaralandı

        Arnavutköy'de İETT otobüsünün bariyere çarpması nedeniyle 2 yolcu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 10:51 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:10
        İETT otobüsü bariyere çarptı!
        Arnavutköy'de İETT otobüsünün bariyere çarpması nedeniyle 2 yolcu yaralandı.

        SAVRULARAK BARİYERE ÇARPTI

        Bolluca İhsaniye Caddesinde, Arnavutköy-Kemerburgaz seferini yapan otobüs, kayganlaşan yolda savrularak bariyere çarptı.

        POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUUĞU YAŞANDI

        Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Her 10 caretta yuvasından 1'i tahrip oldu; en büyük sebep tatilcilerin bıraktığı köpekler

        Her 10 caretta yuvasından 1'i tahrip oldu; en büyük sebep tatilcilerin bıraktığı köpekler

