Arnavutköy'de İETT otobüsünün bariyere çarpması nedeniyle 2 yolcu yaralandı.
SAVRULARAK BARİYERE ÇARPTI
Bolluca İhsaniye Caddesinde, Arnavutköy-Kemerburgaz seferini yapan otobüs, kayganlaşan yolda savrularak bariyere çarptı.
POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUUĞU YAŞANDI
Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.