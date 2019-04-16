İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saat 04:30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.



KAPI AÇILMAYINCA KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

DHA'nın haberine göre; operasyon yapılan adreslerden biri de Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1659 sokaktaki 3 katlı bina oldu. Girişte bulunan demir kapının camını kırarak binaya giren ekipler, daire kapısının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi.

Narkotik polisinin daha önce belirlediği adreslere yönelik olarak bir çok ilçede eş zamanlı olarak yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.