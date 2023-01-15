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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar yağışı var! - Bugün hava nasıl olacak?
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İşte son hava durumu tahminleri: Sağanak ve kar var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre başta Marmara, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgeleri ile bazı illerin yağışlı geçeceği ifade edildi. Yağışların sağanak ve kar şeklinde olacağı kaydedildi

Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar yağışı var! - Bugün hava nasıl olacak?
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Denizli, Gaziantep, Adıyaman, Kilis çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri, Karaman, Niğde, Malatya çevreleri ve Kayseri'nin güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

AĞRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmurlu

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın

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