Son dakika! İşte Türkiye'nin aşı haritası! Her 10 dakikada bir... - Haberler

İşte Türkiye'nin aşı haritası! Her 10 dakikada bir... 0:00 / 0:00

AA

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından bugünden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan Türkiye haritasıyla tüm illerdeki aşılama sayılarına ulaşılıyor.

Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.50 itibarıyla 1 milyon 255 bin 320 kişi aşılandı.