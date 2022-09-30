İsveç Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırdı 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi, Türkiye'ye uyguladığı fiili silah ambargosunu kaldırdığını açıkladı.

İsveç basının aktardığına göre, İsveç Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatına yeniden başlayacak. Haberde, NATO'nun İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı fiili silah ambargosunu kaldırdığı belirtildi.

ISP, 15 Ekim 2019'da Türkiye'ye silah satışını yasaklamıştı. Devlet radyosu SR'nin haberine göre, bu tarihten sonra 3 İsveç merkezli özel silah üreticisi şirketin, Türkiye'ye silah satma isteği kabul edilmemişti.

İSVEÇLİ HEYET TÜRKİYE'YE GELECEK

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İçişleri Bakanlığından bir heyetin gelecek hafta NATO görüşmeleri için Türkiye'ye gideceğini bildirdi.

Linde ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye, Türkiye ile yapılan müzakerelerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını beklediğini aktaran Linde, "Ancak Türkiye'nin ne zaman onaylayacağını bilmiyorum. Geçen hafta New York'taki BM toplantısında, Türk meslektaşım Çavuşoğlu ile bir araya geldik. Müzakereleri gözden geçirdik, her şey iyi gidiyor. Biz anlaşmaya uyuyoruz." dedi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.