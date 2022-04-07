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Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener, Ağıralioğlu ile görüştü
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İYİ Parti lideri Akşener'den Ağıralioğlu'na: Kırgınlıklarımız sevgi alametidir

İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz hafta genel başkan yardımcılığı görevinden aldığı, Yavuz Ağıralioğlu ile ilk kez yüz yüze görüştü. Görüşmede ülke ve millet için bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Akşener, "Kırgınlıklarımız olabilir, bu birbirimizi sevdiğimizin alametidir" ifadelerini kullandı. Mahir Kılıç'ın haberi..

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener, Ağıralioğlu ile görüştü
İYİ Parti lideri Akşener, Ağıralioğlu ile görüştü
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Geçtiğimiz hafta genel başkan yardımcılığından alınan Yavuz Ağıralioğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, Çarşamba günü partinin genel merkezinde bir araya geldi.

Yaklaşık 20 dakika süren görüşmede Akşener, "Milletimiz ve devletimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İlk günkü beraberliğimizin mesuliyeti ile milletimizin bu zor günleri atlatması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"KIRGINLIKLAR BİRBİRİMİZİ SEVDİĞİMİZİN ALAMETİDİR"

Kırgınlıkların olabileceğini kaydeden Akşener, "Birbirimize kırılmış olabiliriz, bu birbirimizi sevdiğimizin alametidir" dedi. Akşener, Ağıralioğlu'nun tüm parti, Meclis kürsülerinde ve medyada görünmeye devam edeceğini de kaydetti ve "Güzel yarınlara azimle kavuşmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dün Meclis'te açıklama yapan Yavuz Ağıralioğlu, "Partimde iyilik adına iyilerle birlikte mücadele etmeye devam edeceğim" demişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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