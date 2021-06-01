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İYİ Parti'nin parlamenter sistem önerisindeki 'nergis'in sırrı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisini kamuoyuna duyurdu. Yeni sistem önerisinin kapağında ise "nergis çiçeği" yer alırken, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem hem çiçeğin ne anlama geldiğini hem de çalışmadan detaylar aktardı

Son dakika: İYİ Parti'nin parlamenter sistem önerisindeki 'nergis'in sırrı
İYİ Parti'nin önerisindeki 'nergis'in sırrı
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İYİ Parti'nin İyileştirilmiş Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisini Genel Başkan Meral Akşener kamuoyuyla paylaştı. Çalışmada kadınlar için önemli maddeler öneriler yer aldı. Türk Ceza Kanunu'na "Kadın Cinayeti ve Şiddeti" ifadesinin konulması, Anayasa Mahkemesi ve HSK'ya en az 5'er kadın üye atanması bu maddeler arasında yer aldı.

İYİ Parti'nin İyileştirilmiş Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisi kamuoyuyla paylaşıldı. O önerinin en dikkat çeken maddelerinden birisi Türk Ceza Kanunu'na "kadın cinayeti ve kadına karşı şiddet suçu" ifadesinin girmesi oldu.

Habertürk'e konuşan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, "Türk Ceza Kanunu'na 'Kadın Cinayeti ve Kadına Karşı Şiddet Suçu' ifadesi konuldu. Ceza kanununa özel olarak kadına karşı işlenen cinayet ve şiddet suçu öneriyoruz. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir suç yok, adam öldürme suçu var. Biz diyoruz ki, kadınlara karşı olan şiddetin önlenmesi için bu suçun özel olarak kanunlarda tanımlanması gerekiyor. Bu suçun özelliği bir kadın bir erkek tarafından o erkeğin yap dediğini yapmadığı ya da yapma dediğini yaptığı için veya boşanma dediği ancak boşandığı için öldürülüyor" dedi.

AYM VE HSK'YA EN AZ 5 KADIN ÜYE

İYİ Parti'nin sistem önerisinde ayrıca, 17 kişilik Anayasa Mahkemesi ve 13 kişilik Hakimler Savcılar Kurulu'nda en az 5 kadın üye bulunması zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca, devletin bağımsız kurullarının yönetiminde yüzde 25 kadın kotası getiriliyor.

NERGİS ÇİÇEĞİ: MİLLETE SAYGI CUMHURİYET İLKELERİNE SADAKAT

İYİ Parti'nin İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasının kapağına nergis çiçeği yerleştirildi. Nergis çiçeğinin sadakat ve saygı anlamı taşıdığını belirten İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, "Biz bu sistemi millete sunarken çalışmamızda milletimize saygımızı ve Cumhuriyet değerlerine sadakatimizi temsil etmek üzere bu nergis çiçeğini koyduk" dedi.

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